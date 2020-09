Pattensen

Diebe haben am Sonnabendabend gegen 22 Uhr von einem Firmengelände an der Ludwig-Erhard-Straße einen Sattelschlepper samt Auflieger und zwei Traktoren der Marke John Deere gestohlen. Die Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung die Sattelzugmaschine ohne Auflieger und Ladung in Braunschweig finden. Die Ermittlungen dauern noch an. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei in Springe unter Telefon (05041) 94290.

Von Sarah Istrefaj