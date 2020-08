Pattensen

Nach dem Diebstahl eines Scott-Mountainbikes in Pattensen hoffen ein 20-jähriger Fahrradfahrer und die Polizei nun auf Zeugen. Das orange-grau-schwarze Rad hatte der junge Mann am Donnerstag gegen 23.30 Uhr an der Mauerstraße abgestellt, allerdings nicht abgeschlossen. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr war es dann weg. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, das Kommissariat in Springe anzurufen unter Telefon (05101) 855950.

Von Astrid Köhler