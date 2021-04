Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist von 25 am Montag auf 24 am Dienstag gesunken. In den vergangenen 24 Stunden ist keine neue Infektion gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die den Wert der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner darstellt, liegt weiterhin konstant bei 86,5. Damit besitzt Pattensen weiterhin die niedrigste Inzidenz aller Kommunen der Region. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in Pattensen 386 Personen als infiziert registriert.

Von den 21 Kommunen der Region haben am Dienstag nur noch sechs einen zweistelligen Inzidenzwert. Die Kommunen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind Seelze (224,7), Langenhagen (219,0) und Gehrden (199,6). Der Durchschnittswert in der Region liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 155,0 (Montag: 141,0).

Am Dienstag gelten in der Region Hannover 3391 Menschen (Montag: 3517) als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 996 Menschen (Montag: 989) aus der Region Hannover infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Mark Bode