Pattensen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Mittwoch vier Corona-Infizierte in Pattensen vermeldet. Am Dienstag waren es noch sieben. Auch Gehrden hat aktuell vier Infizierte. Weniger am Coronavirus Erkrankte gibt es in keiner anderen Kommune der Region Hannover. Der Inzidenzwert in Pattensen liegt wie am Vortag bei 6,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden in der Stadt 417 Personen als infiziert registriert.

Inzidenzwert der Region liegt bei 42,8

Keine der 21 Kommunen der Region Hannover hat noch einen dreistelligen Inzidenzwert. Die Kommune mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist Garbsen mit 88,3 (93 aktuelle Fälle). Die niedrigste Inzidenz meldet Uetze mit 4,9 (sieben aktuelle Fälle). Der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover liegt laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 42,8 (Dienstag: 47,0).

Insgesamt sind in der Region derzeit 1047 Menschen (Dienstag: 1239) mit dem Coronavirus infiziert. 1055 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben.

Von Tobias Lehmann