Schulenburg

Gute Nachricht für die Anlieger der Teichstraße in Schulenburg: Die angedachte Verbreiterung der Fahrbahn wird wahrscheinlich nicht umgesetzt. Die Anlieger hätten sich sonst mit bis zu 75 Prozent an den Kosten der Sanierung beteiligen müssen. Die Stadtverwaltung hatte für den Neubau der Kindertagesstätte auf dem Gelände der alten Grundschule in Schulenburg zunächst auch eine Verbreiterung der Teichstraße für rund 640.000 Euro geplant, um den Verkehr während der Bring- und Abholzeiten zu entlasten.

Rat stimmt für den Neubau der Kindertagesstätte

Zehn Ratsmitglieder haben jetzt im Umlaufverfahren digital und postalisch der Forderung der UWJ, auf die Verbreiterung der Straße zu verzichten, zugestimmt. Nur sieben stimmten dagegen. 13 sprachen sich allerdings für eine weitere Beratung aus. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, entnimmt daraus, dass die Verbreiterung der Straße nicht gewollt sei. Die Verwaltung werde den Entwurf jetzt aktualisieren und in vier Wochen erneut abstimmen lassen. „Die kurze zeitliche Verzögerung ist kein Problem“, sagt Müller.

Anregung zur Verbreiterung soll aus der Politik gekommen sein

Der Erste Stadtrat hatte in der vergangenen Woche erwähnt, dass die Anregung für die Verbreiterung der Straße aus dem Ortsrat in Schulenburg gekommen sei. Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) widerspricht jedoch. Sie schickte ein Schreiben an alle Anwohner. Darin erklärt sie, dass Müllers Darstellung „nicht korrekt“ ist. Müller sagt nun, dass er lediglich darauf hinweisen wollte, dass die Stadtverwaltung die Verbreiterung nicht von sich aus geplant habe. „Die Anregung kam aus der Politik. Sie muss aber nicht aus dem Ortsrat stammen.“

Aus Müllers Sicht ist die Verbreiterung auch nicht unbedingt notwendig. „Da lassen sich andere Lösungen finden“, sagt er. Möglicherweise könne auch mit den Anwohnern einfach abgesprochen werden, dass sie zu den Bring- und Abholzeiten ihre Autos nicht auf der Straße parken, was die Situation bereits entlasten würde.

Von Tobias Lehmann