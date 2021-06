Jeinsen

Ab Montag, 7. Juni, soll die Stadtteilbibliothek in Jeinsen wieder regelmäßig montags öffnen. Besucher haben zwischen 15 bis 17 Uhr Zeit, aus dem Bestand neue Lektüre auszusuchen und ausgeliehene Medien zurückzugeben. Laut Büchereileiterin Cornelia Schneider darf sich allerdings immer nur eine Person – oder eine Familie – in der Bücherei aufhalten. Die weiteren Besucher müssen laut Schneider vor der Eingangstür auf das Signal zum Eintreten warten. „Die Mitarbeiterinnen koordinieren den Einlass“, sagt die Leiterin. Es kann also zu Wartezeiten kommen.

Für die Schüler der Leinetalschule startet ab dem 16. Juni jeweils am Mittwochmorgen wieder die Sonderausleihzeit. „Die Kinder haben rund um die erste große Pause die Möglichkeit zum Besuchen der Bücherei“, sagt Schneider.

Von Mark Bode