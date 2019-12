Haushalt: Die Stadt ringt um die 3-Millionen-Euro-Grenze

Pattensen

Die Stadt Pattensen sieht sich mit einem kuriosen Phänomen konfrontiert: Wegen unerwartet hoher Einnahmen durch die Gewerbesteuer in diesem Jahr steigt das Defizit für den Haushalt 2020. Um das geplante Maximal-Defizit von 3 Millionen Euro zu halten, haben Kämmerin Heike Hessenkamp und ihr Stellvertreter Kai Prüser verschiedene Sparvorschläge ausgearbeitet. So regen sie unter anderem an, die geplante Aufwertung der Spielplätze im Stadtgebiet und die neue Sekretariats-Stelle an der KGS Pattensen zu streichen.

Zuschüsse vom Land sinken

Prüser erläuterte in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend zunächst die Hintergründe: Die Stadt hatte im vergangenen Jahr 5,2 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen. In diesem Jahr waren es 7,6 Millionen Euro. „Das war nicht vorauszusehen“, sagte Prüser. Es hat allerdings Folgen: Die finanziellen Zuschüsse, die Pattensen jährlich vom Land erhält, sinken wegen der höheren Steuereinnahmen 2020 von den erwarteten 3,1 Millionen Euro auf 1,9 Millionen Euro. Dieses Geld fehlt dann jedoch im Haushalt. Das Defizit würde im nächsten Jahr bei 4,468 Millionen Euro liegen.

Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte während des gesamten Jahres immer wieder damit geworben, dass eine Neuverschuldung von höchstens 3 Millionen Euro möglich sei. Hessenkamp und Prüser trugen jetzt im Finanzausschuss verschiedene Sparvorschläge vor. So könne unter anderem die geplante neue Sekretariats-Stelle für die KGS Pattensen, die mit 44.000 Euro veranschlagt war, gestrichen werden. Auch die von der CDU beantragte Aufwertung von Pattenser Spielplätzen in Höhe von 52.000 Euro soll wegfallen. Weiterhin schlagen die beiden Kämmerer vor, den Topf für Notfälle in Höhe von 50.000 Euro zu streichen. „Wir haben alles zusammengekratzt was geht. Damit kappen wir die letzte Reißleine“, sagte Prüser.

Stadt muss Umlage für Gewerbesteuer zahlen

Zudem muss die Stadt einen prozentualen Anteil der zusätzlichen Gewerbesteuern zur Bildung von Rückstellung an die Region Hannover zahlen. Das sind in diesem Fall rund 900.000 Euro. Diese Zahlung kann jedoch auf das Jahr 2021 verschoben werden. „Sie belastet dann nicht den Haushalt 2020, aber den nächsten“, sagte Prüser. Das Defizit für 2020 könne so aber auf 2,7 Millionen Euro gedrückt werden. Prüser wies darauf hin, dass dies nur Vorschläge seien. Die Entscheidung obliegt den Ratsmitgliedern.

Eine weitere unangenehme Nachricht verkündete anschließend noch der Erste Stadtrat Axel Müller. Der für das nächste Jahr geplante Abriss des Klassentraktes der Grundschule Pattensen werde rund 475.000 Euro teurer als geplant. Das hängt mit der aufwendigen Schadstoffentsorgung zusammen. „Ein zuvor beauftragtes Gutachten hatte dies leider nur unzureichend abgebildet“, kritisierte Müller. Mit diesen zusätzliche Kosten würde das Defizit dann wieder rund 3,2 Millionen Euro betragen.

Kann die maximale Höhe von 3 Millionen Euro dennoch irgendwie erreicht werden? Mit diesen Gedanken wollen sich die Ratspolitiker während der Winterpause beschäftigen. Der Haushalt soll nach der bisherigen Planung Ende Januar 2020 beschlossen werden.

