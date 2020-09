Pattensen

Der Rat der Stadt Pattensen hat den interfraktionellen Antrag auf Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen am Donnerstagabend abgelehnt. Damit steht jetzt fest, dass die Schule 2022 geschlossen wird. Eine Mehrheit gab es jedoch nicht. 14 Ratsmitglieder sprachen sich für den Antrag aus und 14 dagegen. Damit gilt der Antrag als abgelehnt. Drei Ratsmitglieder hatten sich für die Sitzung entschuldigt. Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) stimmte gegen den Antrag. Alle weiteren Ratsmitglieder positionierten sich so, wie sie es bereits in den vergangenen Wochen angekündigt hatten.

Die Ablehnung des Antrags bedeutet auch, dass es zum Bürgerentscheid über den Standort der neuen Grundschule in Schulenburg kommt. Die wahlberechtigten Bürger stimmen am Sonntag, 27. September, darüber ab, ob die neue Schule am Standort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung oder am Standort Süd am Gelände des TSV Schulenburg gebaut wird.

Von Tobias Lehmann