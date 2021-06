Oerie

Thomas Pohl bezeichnet sich gerne als Lokalpatriot. Der 47-Jährige habe sein ganzes Leben im Pattenser Ortsteil Oerie gelebt. „Ich habe viel gesehen von der Welt“, sagt er mit einer Portion Sarkasmus. Er hatte sich im Jahr 2001 die Internetseite www.oerie.de gesichert und diese seither mit Leben gefüllt. In den vergangenen Jahren ist es um die Homepage aber etwas ruhiger geworden. Doch Pohl hat sein Hobby keineswegs aufgegeben. Im Gegenteil. Er verfolgt anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Seite im November einen großen Plan.

Aktuelle Meldungen fehlen. Ebenso neue Geschichten. Das habe zwei Gründe. „In Oerie passiert ja nicht viel“, sagt er. In der Corona-Zeit sogar noch weniger. „Außerdem komme ich nicht mehr in das Backend“, sagt der Homepagebetreiber. Damit meint er, dass er die Seite nicht mehr bearbeiten kann. Deshalb sei er schon seit einer Weile dabei, wann immer es die Zeit zulasse, eine komplett neue Internetpräsenz zu erstellen. „Mal ist es abends eine halbe Stunde oder Stunde. Mal etwas mehr, wenn ich beruflich unterwegs bin und in einem Hotel übernachte“, sagt Pohl.

Neue Seite wird verschlankt

Er ist noch dabei, die alten Artikel auf die neue Seite zu übertragen. „Später folgen noch die Fotos und Videos“, erklärt er. Die Gelegenheit möchte er außerdem dazu nutzen, die ganze Seite etwas zu verschlanken. So soll der Bereich der Ortsfeuerwehr weniger Unterrubriken erhalten und lesefreundlicher werden. Ein Gästebuch wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. „Entweder ist es kaputt oder es haben sich einfach keine Leute mehr eingetragen“, sagt er. Auch einen Zähler der Seitenaufrufe soll es zukünftig nicht mehr geben.

So sieht die Startseite der Internetpräsenz oerie.de aus. Quelle: Thomas Pohl

Die Arbeit mit der Internetseite sei vor 20 Jahren zum Startschuss deutlich einfacher gewesen. „Damals hatten wir null Kinder, jetzt sind es drei“, sagt der Ingenieur. Nachdem kürzlich eine umfangreiche Chronik über den Nachbarort Hüpede erschienen ist und in Oerie das 1000-Jahr-Jubiläum in zwölf Jahren anstehe, mache sich Pohl – trotz begrenzter Zeit – bereits Gedanken, ein ähnliches Werk für Oerie zu erstellen. „Aber man muss die entsprechende Zeit dafür haben. Schließlich muss man es auch richtig machen.“ Alleine könne er dieses nicht bewerkstelligen. Doch als „Gemeinschaftsarbeit“ könne er sich das Projekt sehr gut vorstellen. „Ich fände es schön, wenn beispielsweise Teile der Internetseite in die Chronik mit einfließen könnten“, sagt Pohl.

Finden junge Oerier die Historie nicht mehr spannend?

Es bereitet ihm Freude, sich in der Freizeit mit der Historie seines Ortes zu beschäftigen. Allerdings beschleichen ihn auch immer wieder Zweifel. „Vielleicht finden es andere gar nicht spannend“, sagt er. Das stelle er besonders beim Blick auf Kinder und Jugendliche fest. „Die lesen solche Sachen doch gar nicht mehr“, sagt er. Er sei auch von wenigen Personen in den vergangenen Jahren auf die Seite oder deren Inhalt angesprochen worden. In der Corona-Zeit, die eigentlich viele Leute zum Ausmisten und Aufräumen von Kellern oder Dachböden nutzten, habe er keine alten Materialien für die Homepage angeboten bekommen.

Es sei nicht seine Absicht, sich in den Vordergrund zu spielen, sagt er mehrfach. Allerdings sei es ihm schon eine Herzensangelegenheit, die Historie des Ortes möglichst facettenreich aufzuarbeiten und für die nächsten Generationen zu erhalten. „Das ist wichtig für die Nachwelt“, sagt er. Das beinhaltet unter anderem den Abschuss eines US-Bombers im Jahr 1944. Dazu traf er im vergangenen Jahr einen Zeitzeugen. Das aufgezeichnete Interview müsse Pohl allerdings noch verschriftlichen. Auch das soll schließlich einen Platz auf der neu gestalteten Seite oerie.de finden.

Wer besitzt noch historische Dokumente?

Er hofft, bis zum 20. Geburtstag der Internetseite am 26. November die neue Seite online stellen zu können. Er wünscht sich zudem, dass sich Oerier, die historische Dokumente oder Fotos besitzen, mit ihm in Verbindung setzen. „Ich komme gerne vorbei, hole die Sachen ab und bringe sie später wieder zurück“, sagt Pohl. Wer etwas anzubieten hat, kann Pohl unter Telefon (0 51 01) 9 92 05 51 oder per E-Mail an pohlt@web.de kontaktieren.

Von Mark Bode