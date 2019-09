Die Brandstiftung im Rathaus ist aufgeklärt

Pattensen-Mitte

Die Polizei hat das Feuer am Dienstag im Pattenser Rathaus aufgeklärt. Ein 13-Jähriger hatte den Handtuchhalter in der Besuchertoilette in Brand gesetzt. „Er hat die Tat auch eingeräumt“, teilte ein Beamter der Polizeistation Pattensen auf Anfrage mit. Weitere Informationen wollte er aus Gründen des Jugendschutzes zu dem Fall nicht geben.

Jugendparlament distanziert sich von Brandstiftung

Das Jugendparlament Pattensen distanziert sich von der Brandstiftung wie auch von dem Müllproblem am Rathaus. Die Verwaltung hatte mitgeteilt, dass an der Bank vor dem Rathaus häufig Müll und zerstörte Flaschen seien. Als Konsequenz wurde dort jetzt der freie WLAN-Zugang abgeschaltet, also das drahtlose Netzwerk, mit dem man ins Internet gehen kann.

„Mit Bestürzung haben wir Mitglieder des Jugendparlaments davon erfahren. Wir sind traurig und wütend zugleich“, teilen die Mitglieder des Jugendparlaments mit. Das im Mai dieses Jahres erstmals gewählte Gremium wolle sich für die Jugend in Pattensen einsetzen und das Leben für junge Menschen attraktiver machen.

Jugendparlament fordert mehr Solarbänke

Doch „durch solche blöden, rücksichtslosen Aktionen Einzelner“ werde diese Arbeit erschwert. Das abgeschaltete WLAN an der Solarbank vor dem Rathaus betreffe alle. Das Jugendparlament betrachtet diese Einrichtung als so sinnvoll, dass es noch weitere solcher Bänke für das Stadtgebiet fordert.

„Wir möchten daher in aller Öffentlichkeit deutlich machen, dass der allergrößte Teil der Pattenser Jugend in der Lage ist, sich angemessen zu verhalten und fordern alle Jugendlichen unserer Stadt auf, sich deutlich von derartigen sinnlosen Aktionen zu distanzieren“, heißt es in der Stellungnahme.

Von Tobias Lehmann