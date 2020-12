Pattensen-Mitte

Auch die Pattenser Händler kommen nicht darum herum: Ein Teil der Geschäfte muss ab Mittwoch auf Anordnung des Landes coronabedingt schließen. Der harte Lockdown betrifft auch das Calenberg Center in Pattensen-Mitte. Wie groß war der Andrang am letzten Tag?

Ausgabe der FFP2-Masken führt zu Andrang vor der Apotheke

Schon vor 8.30 Uhr am Morgen hätten 15 Personen vor der Tür der Apotheke gestanden, berichtet Miriam Klassen. Doch nicht, weil sie dringend Medikamente benötigten. „Alle wollten sich schnell die kostenlosen FFP2-Masken sichern“, sagt die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. „Wir wurden von dem Andrang tatsächlich überrascht.“ Weil das Interesse so groß war, wurde die eigentlich für drinnen vorgesehene Ausgabe schnell vor den Eingang verlegt. „Das ist ein ganz schön stressiger Tag“, sagt Nelli Schmittkal von der Apotheke, die die Ausgabe organisiert. Schon am Montag seien zahlreiche Menschen in die Apotheke gekommen, um vor Ausgabestart Masken abzuholen. „Die mussten wir alle vertrösten, weil der Verkauf erst ab Dienstag erlaubt war“, sagt Klassen.

Anzeige

Vor der Apotheke am Calenberg Center bildet sich über den Tag verteilt immer wieder eine Schlange. Viele möchten sich gleich am ersten Tag der Ausgabe die drei kostenlosen FFP2-Masken sichern. Quelle: Mark Bode

Sie glaubt, dass das große Interesse an den FFP2-Masken mit dem für Mittwoch angekündigten Lockdown zusammenhängt. „Es sorgt bei vielen Menschen für Verunsicherung und teils Panik.“ Trotzdem liefe alles gesittet ab. Mehr als 1000 Masken hatte das Apothekenteam für den ersten Tag vorrätig. Bis zum Mittag seien bereits mehr als 300 davon verteilt worden. Jede Person ab 60 Jahren konnte sich bei Vorlage des Personalausweises drei kostenlose Masken abholen. „Warum sollte ich das nicht in Anspruch nehmen? Ich nutze die immer zum Einkaufen“, sagt eine Frau, die sich in der Schlange einreiht.

Frisör verlängert Öffnungszeit bis 22 Uhr

Stressig sind die letzten Tage auch für Mahdi Salhe und dessen Team. Der 53-Jährige betreibt den Frisörsalon Lavin. „Fast zwei Monate war kaum was los, und wir haben locker 40 Prozent weniger Umsatz gemacht als sonst“, sagt er. Seitdem bekannt ist, dass Frisöre ab Mittwoch nicht mehr öffnen dürfen, stehen die Menschen teils vor der Tür Schlange. „Wir machen alles ohne Terminvergabe. Wer vorbeikommt und sieht, dass gerade ein Platz frei ist, der kann an die Reihe kommen“, erklärt er, während er einem jungen Mann die Haare schneidet. Gewöhnlich arbeiten an einem Dienstag nur drei Frisöre. An diesem Tag sind es fünf Mitarbeiter. „Wir sind seit 8 Uhr morgens im Einsatz und wollen bis 22 Uhr arbeiten, um möglichst vielen noch die Haare schneiden zu können“, sagt Salhe.

Frisör Mahdi Salhe hat sein Geschäft am Calenberg Center seit November 2018. Quelle: Mark Bode

Zur Stoßzeit am Mittag müssen einige vor der Tür warten. Andere vertreiben sich die Zeit mit dem Schlendern durch andere Geschäfte. Der Andrang scheint in den Filialen der Bekleidungsgeschäfte nicht größer zu sein als vor Bekanntwerden der neuen Verordnung. „Es ist eigentlich so, wie an einem normalen Tag“, sagt die Kik-Teamleiterin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Im Schuhgeschäft Deichmann sagt eine Mitarbeiterin, dass auch dort kein überaus großer Andrang herrsche. Dort bereitet sich das Team am Dienstag bereits auf die Inventur vor, die ab Mittwoch beginnen soll.

Blumengeschäft will Abholservice anbieten

Auf eine mögliche Schließung hat sich das Blumengeschäft Behr schon vorbereitet. „Wir haben Plakate für einen Abholservice anfertigen lassen“, sagt Ausbilder Thomas Rost. Immer wieder fragen Kunden, ob das Geschäft am nächsten Tag noch offen sein wird. Doch eine genaue Antwort kann er nicht geben. „Unser Fachverband bemüht sich, kurzfristig eine weitere Öffnung der Blumenläden zu erwirken“, erklärt er. Hintergrund: In Nordrhein-Westfalen und Hessen dürfen Blumen weiterhin verkauft werden. „Es wäre nicht gerecht, wenn wir das in Niedersachsen nicht mehr dürften“, sagt Rost. Neben Muttertag, Valentinstag und Ostern sei Weihnachten mit das wichtigste Geschäft für die Branche.

Thomas Behr ist Ausbilder beim Blumengeschäft Behr, das eine Filiale am Calenberg Center hat. Quelle: Mark Bode

Der Absatz habe in den vergangenen Tagen schon leicht zugenommen. 15 bis 20 Kunden seien es pro Tag mehr gewesen als noch in der vergangenen Woche. „Viele nehmen für sich lang haltbare weihnachtliche Dekorationen mit“, sagt Rost.

Schausteller bleibt zuversichtlich

Die Schließung von Geschäften im Calenberg Center könnte Auswirkungen auf den Umsatz von David Bienert haben. Doch der 32-jährige Schausteller bleibt zuversichtlich – und das, obwohl er nach eigener Aussage schon kurz vor dem Ruin stand. Zehn Monate konnte er seiner Tätigkeit nicht nachgehen. Seit Oktober verkauft er auf dem Parkplatz Pizza, Quarkbällchen und neuerdings aus dem Nachbarstand Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln. „Die meisten Center-Kunden wollen sowieso in die Supermärkte. Deshalb rechne ich weiterhin mit vielen Kunden“, sagt Bienert. In einem normalen Jahr wäre er derzeit auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Jungfernstieg.

Schausteller David Bienert verkauft auf dem Parkplatz des Calenberg Centers seit Oktober Pizza und Süßigkeiten. Dabei ist er durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Quelle: Mark Bode

Zu den Einnahmen am Calenberg Center könne er sich nicht äußern. „Auf dem Weihnachtsmarkt würde ich natürlich deutlich mehr verkaufen. Aber die Mieten wären dort auch deutlich höher“, sagt der Bielefelder Schausteller. Er muss eine Standmiete an das Centermanagement bezahlen und für die Stromkosten aufkommen. Doch das ist für Bienert nebensächlich. „Es ist einfach nur schön, wieder draußen und für die Leute da zu sein.“ Die Pattenser Bürger seien treu und kämen immer wieder auf ihn zu. „Sie nehmen mein Angebot gut an“, sagt er. Bis Ende Dezember gilt die Vereinbarung vorerst. Mindestens bis dahin wird Bienert in Pattensen täglich seine Speisen verkaufen.

Von Mark Bode