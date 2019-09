Jeinsen

Der Flohmarkt in Pattensen-Jeinsen, der alle zwei Jahre durchgeführt wird, versetzt das Dorf am Sonntag, 22. September, von 10 bis 17 Uhr wieder in den Ausnahmezustand.

Nach Auskunft des Bürgervereins Jeinsen, der die Organisation übernimmt, haben sich bisher 101 Haushalte angemeldet, die dafür eine Standgeb..