Pattensen

Unerwartet hohe Nachzahlungen und fehlende Einnahme beim Bußgeld: Etwa zwei Monate, nachdem der reguläre Pattenser Doppelhaushalt 2021/2022 von der Kommunalaufsicht der Region Hannover, genehmigt wurde, präsentiert die Stadtverwaltung den ersten Nachtragshaushalt für 2021. Dieser beläuft sich auf 1,7 Millionen Euro. Das Defizit steigt damit auf 4,4 Millionen Euro. Kämmerin Heike Hessenkamp erläutert, dass es mehrere Gründe dafür gibt, die nicht vorauszusehen waren.

Die Stadt muss unter anderem eine Wohnbauprämie der Region Hannover von 2019 in Höhe von 217.000 Euro zurückzahlen. „Die Region hatte damals einfach pauschale Beträge an die Kommunen für den Bau neuer Wohnungen verteilt. Doch wir haben 2019 nur wenig neue Wohnungen gebaut“, sagt Hessenkamp. Deshalb wurde das Geld jetzt zurückgefordert.

Kitabetrieb verspätet abgerechnet

Ebenfalls unerwartet hoch sei die Zahlung von insgesamt 295.000 Euro an die Träger von Kindertagesstätten in Pattensen für die Jahre 2018 und 2019 gewesen. „Die Träger hatten die Abrechnungen für den Kitabetrieb recht spät geschickt, und wir haben sie wegen einer Umstellung im Rathaus auch erst spät bearbeitet. Deshalb wird die Zahlung erst jetzt erfolgen“, sagt Hessenkamp.

Ihr mobiles Radargerät kann die Stadt Pattensen, wie auf diesem Bild an der Bundesstraße 3, zurzeit nicht einsetzen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Kaum Bußgelder: Blitzer außer Betrieb

Bei den Einnahmen von Bußgeld wegen Verstößen im Straßenverkehr hatte die Stadtverwaltung mit 200.000 Euro gerechnet. Jetzt geht sie von 20.000 Euro aus. „Die Stelle zur Überwachung des fließenden Verkehrs ist aktuell nicht besetzt. Zudem kann unsere mobile Blitzerkamera zurzeit wegen einer fehlerhaften Eichung nicht genutzt werden“, sagt Hessenkamp. Die Einnahme des Bußgeldes teilt sich die Stadt mit der Region Hannover. „Wir nehmen die Verstöße im Straßenverkehr auf, und die Region Hannover schickt die Bußgeldbescheide raus“, sagt Hessenkamp.

Wird der Rat den Nachtragsetat beschließen?

Ist es nicht ungewöhnlich, dass recht schnell nach der Genehmigung des regulären Haushalts schon wieder ein Nachtragshaushalt erstellt wird? Geplant soll das nicht gewesen sein. „Wir hatten bei der Kommunalwahl 2016 auch einen Doppelhaushalt aufgelegt. Damit hatten die neu gewählten Ratsmitglieder Zeit, sich auf die Details des städtischen Haushalts einzustimmen“, sagte Hessenkamp. Gleichzeitig sei auch die Stadtverwaltung entlastet worden und habe andere Projekte vorantreiben können. Damals war ein Nachtragshaushalt nicht notwendig. „Dieses Mal hat der Plan allerdings eher so semi-gut funktioniert“, sagt die Kämmerin.

Das Mehrheitsbündnis von CDU, UWG, Freien Wählern und damals auch noch der UWJ hatte den Doppelhaushalt 2021/2022 im Februar verabschiedet und für 2021 lediglich ein Defizit von 2,7 Millionen Euro geplant. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hatte in der Ratssitzung bereits deutlich gemacht, dass dieser Haushalt aus ihrer Sicht nicht genehmigungsfähig ist, da er zu knapp bemessen sei. Allerdings hatte auch der nach Änderungswünschen aus der Politik mehrfach überarbeitete Entwurf der Stadtverwaltung zu dem Zeitpunkt nur ein Defizit von rund 3 Millionen Euro eingeplant.

Region macht Auflage bei Haushaltsgenehmigung

Als zuständige Kommunalaufsicht genehmigte die Region Hannover den Haushalt dann tatsächlich nur unter der Bedingung, dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt wird. Möglicherweise wäre dies aber aufgrund der unerwarteten Entwicklungen ohnehin nötig gewesen. „Der Haushalt ist so eng geschnürt, dass wir keine Möglichkeiten haben, überraschende Nachzahlungen auszugleichen“, sagt Hessenkamp.

Der Nachtragshaushalt soll jetzt in der Sitzung des Finanzausschusses am 2. September erstmals öffentlich diskutiert werden. Die anschließende Ratssitzung wird am 9. September sein. Ob dort bereits eine Entscheidung fällt, hängt von den Änderungsvorschlägen der Fraktionen ab. Die letzte Sitzung des jetzt noch amtierenden Rats ist am 14. Oktober. Sollte dort noch keine Entscheidung getroffen werden, wird es ab November eine der ersten Aufgaben der neu gewählten Ratsmitglieder sein, den Nachtragshaushalt zu verabschieden.

Von Tobias Lehmann