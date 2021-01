Pattensen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Stadtgebiet wieder etwas gesunken. Am Freitagmittag waren 31 Personen in Pattensen betroffen, wie die Region Hannover mitteilte. Am Vortag sind es noch 34 Personen gewesen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Stadtgebiet 209 Infizierte (Vortag: 207) gezählt.

In der gesamten Region gab es seit Auftreten der ersten Infektionen 21.056 Fälle (Vortag: 20.727). Die Region weist allerdings darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für Testungen über die Feiertage möglicherweise noch immer schwankend und nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. „Die Aussagekraft ist äußerst gering“, betonte ein Regionssprecher.

Sieben-Tage-Inzidenzwert in Pattensen sinkt auf 93,1

Die Entwicklung bedeutet, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder gesunken ist. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nun bei 93,1. Am Vortag befand sich dieser noch bei 153.

Am Freitagmittag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2813 (Vortag: 2758) Menschen infiziert. Nach der Landeshauptstadt mit 1408 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle in Garbsen (246), Langenhagen (178) und Lehrte (111). Die wenigsten Infizierten gibt es derzeit in Burgwedel (21) und Gehrden (24).

379 Personen (Vortag: 371) aus der Region starben bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Der Altersmedian der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode