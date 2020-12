Pattensen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen sinkt im Stadtgebiet leicht. Am Donnerstagmittag sind 31 Personen in Pattensen betroffen gewesen. Am Vortag lag die Zahl noch bei 33 Personen. Das teilte die Region Hannover mit.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Pattensen nun 144 Infizierte gezählt. In der gesamten Region wurden seit Auftreten der ersten Infektionen 15.588 Fälle registriert.

Sieben-Tage-Inzidenzwert in Pattensen bei 99,8

In Pattensen sinkt auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert leicht. Wie die Region mitteilte, liegt der Wert der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nun bei 99,8. Am Dienstag betrug der Inzidenzwert noch 113,1. Am Mittwoch konnte die Region keine aktuellen Inzidenzzahlen liefern.

Am Donnerstagmittag waren in allen Kommunen Hannovers insgesamt 2559 Menschen infiziert. Nach der Landeshauptstadt mit 1244 betroffenen Personen gibt es die meisten Corona-Fälle in Garbsen (212), Laatzen (199), und Langenhagen (146). Die wenigsten Infizierten gibt es derzeit in Wennigsen (17), Uetze (19) und Burgdorf (20).

270 Personen aus der Region starben bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Mark Bode