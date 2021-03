Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen ist wieder gestiegen: Seit dem Vortag wurden vier neue Infektionen gemeldet. Da drei infizierte Person inzwischen als wieder genesen eingestuft wurden, liegt die Zahl der aktuell Infizierten nun bei 14 – am Vortag waren es noch 13 aktuell Infizierte. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Stadtgebiet insgesamt 298 Infizierte gezählt worden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 53,2

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Pattensen ist gestiegen. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, lag der Wert, der die Zahl der neuen Corona-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, am Mittwoch bei 53,2 (Dienstag: 26,6). Damit hat Pattensen nun nicht mehr den niedrigsten Wert aller Kommunen der Region Hannover.

Am Mittwoch waren in allen Kommunen der Region Hannover insgesamt 2243 (Dienstag: 2357) Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wennigsen hat mit acht Fällen derzeit die wenigsten Infizierten. Dort ist der Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit 41,7 auch am niedrigsten. Die höchste Inzidenz meldet Lehrte mit 179,9.

842 Menschen (Dienstag: 828) aus der Region Hannover sind bislang infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Mark Bode