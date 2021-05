Pattensen

Es wird spannend: Bleibt Ramona Schumann (SPD) weitere sieben Jahre Bürgermeisterin der Stadt Pattensen, oder übernimmt der CDU-Herausforderer Roman Dobberstein die Leitung der Stadtverwaltung? Und wie setzen sich nach der Kommunalwahl im September der Rat sowie die fünf Ortsräte zusammen? Nachdem die Bürgerinnen und Bürger in Pattensen ihre Kreuze am 12. September oder in einer möglichen Stichwahl zwei Wochen später gemacht haben, wird es Gewissheit geben. Am Tag der Stichwahl steht zudem die Bundestagswahl an.

Kandidaten für die Bürgermeisterwahl

Vor sieben Jahren hatte Ramona Schumann sich für die SPD zur Wahl gestellt und sich in der Stichwahl gegen den Kandidaten der Christdemokraten, den Ersten Stadtrat Axel Müller, klar durchgesetzt. Seitdem leitet die inzwischen 41-Jährige die Stadtverwaltung mit etwa 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie gilt als sehr medienaffin und als äußerst aktiv in sozialen Netzwerken. Sie hat zwei Kinder. Ihr Herausforderer, Roman Dobberstein, ist seit Sommer 2020 Stadtverbandsvorsitzender der CDU. Der 43-Jährige arbeitet im Krankenhausreferat des Niedersächsischen Sozialministeriums. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Kandidaten für den Rat

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über die Finanzierung von Kindergartenplätzen, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. Er besteht aus 30 Mitgliedern. Noch steht nicht fest, mit welchen Kandidaten die Parteien in den Kommunalwahlkampf gehen werden. Bei der jüngsten Abstimmung im September 2016 erhielt die CDU die meisten Stimmen. Nach internen Streitigkeiten wanderten allerdings zwischenzeitlich drei Mandatsträger zur UWG ab, sodass sich das Mehrheitsverhältnis verändert hat. Die CDU kam bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren auf 40,3 Prozent der Stimmen und erhielt dafür zwölf Sitze. Nun sind es nur noch neun. So verteilten sich 2016 die Stimmen, und diese Sitze gab es dafür: SPD (30,6 Prozent/9 Sitze), UWG (5,3/5), Grüne (8,5/3), UWJ (6,9/2) und Freie Wähler (8,3/2).

So wird die Wahl organisiert

Wahlleiter ist der Erste Stadtrat Axel Müller, als Stellvertreterin steht ihm Andrea Steding, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste, zur Seite. Darüber hatte der Rat bereits entschieden. Gesucht werden noch Wahlhelfer. Wer mitmachen will, kann sich an den Sachgebietsleiter Bürger und Ratsbüro, Steffen Fuhse, unter Telefon (05101) 1001137 oder per E-Mail an fuhse@pattensen.de wenden. Die Anmeldung ist auch im Internet unter www.pattensen.de/Rathaus-Politik/Wahlen/Wahlhelfer möglich. Ein Anreiz könnte sein, dass diese insgesamt etwa 200 Helfer eine Impfpriorisierung erhalten und bei einer festen Zusage eine entsprechende Bescheinigung erhalten. Die Stadt Pattensen hat im gesamten Stadtgebiet 15 Wahlvorstände – in jedem Stadtteil einen, in Schulenburg zwei und in Pattensen-Mitte sieben. Außerdem vier Briefwahlvorstände. Pro Wahlvorstand plant die Verwaltung mit zehn Personen.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl tritt Matthias Miersch aus Laatzen wieder für die SPD an. Ebenfalls aus Laatzen stammt die liberale Herausfordererin Nadin Zaya. Für die CDU kandidiert Tilman Kuban aus Barsinghausen, der auch Bundesvorsitzender der Jungen Union ist, für die Grünen die Architektin Simone Meyer aus Springe. Zum Wahlkreis 47 gehören neben Pattensen, Laatzen und Hemmingen auch Barsinghausen, Gehrden, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

An der Spitze der Region Hannover wird es eine personelle Veränderung geben. Amtsinhaber Hauke Jagau (SPD), der seit 2006 Regionspräsident ist, tritt im September nicht erneut an. Für die SPD geht der gebürtige Hannoveraner Steffen Krach ins Rennen, der derzeit in Berlin Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung ist. Für die CDU Christine Karasch, derzeit in der Region Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen, sowie für die Grünen die langjährige Kommunalpolitikerin Frauke Patzke aus Hemmingen.

Kandidaten für die Regionsversammlung

Die Stadt Pattensen hat schon seit vielen Jahren keinen Vertreter mehr in der Regionsversammlung gehabt. Zuletzt ist es Horst Bötger (CDU) gewesen, der von 2001 bis 2006 dem Gremium angehört hatte. Die CDU schickt nun Stefanie Behrends für den Wahlkreis, zu dem neben Pattensen noch Sehnde und Laatzen gehören, ins Rennen. Auf einem wenig aussichtsreichen Listenplatz zehn befindet sich für Bündnis 90/Die Grünen die derzeitige Pattenser Ratsfraktionsvorsitzende Sandra Stets. Die SPD muss über die Aufstellung von Kandidaten noch entscheiden.

Von Mark Bode