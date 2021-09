Pattensen

Schon in dieser Legislaturperiode hatte die SPD den Versuch unternommen, die Bürgerbeteiligung bei kommunalpolitischen Themen zu steigern. Das war mehrheitlich nicht gewünscht gewesen. Dennoch haben die Sozialdemokraten in Pattensen in ihrem Wahlprogramm deutlich festgehalten, Bürgerräte schaffen zu wollen.

„Wir unterstützen die direkte Beteiligung aller Generationen an Diskussionen und Entscheidungen zur Gestaltung unserer Stadtgemeinschaft“, sagt die Pattenser Ortsvereinsvorsitzende Andrea Eibs-Lüpcke. Sie erklärt, was ihre Partei nach der Kommunalwahl am 12. September umsetzen möchte.

Einsatz für Waldkindergärten

Die SPD möchte sich für die Schaffung von Waldkindergärten einsetzen. Auch für den Erhalt sowie die Weiterentwicklung der Feuerwehr treten die Kandidaten ein. „Unsere Stadt ist ein Ort der kleinen Gemütlichkeit und des großen Zusammenhaltes“, sagt Eibs-Lüpcke und spricht sich deshalb dafür aus, das Leben noch weiter zu beleben, in dem mehr kulturelle Veranstaltungen, beispielsweise in Form von Livemusik und Lesungen, angeboten werden. Zur Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs sollten zudem vermehrt Tempo-30-Zonen geschaffen werden.

Auch der Schutz der Umwelt ist ein Thema: Deshalb treten die Mitglieder der Partei für die Aufstellung eines Alltagsradwegekonzept sowie für eine Aufforstung innerhalb des Stadtgebietes ein. Letzteres könne laut Eibs-Lüpcke beispielsweise durch Patenbäume erreicht werden. Bei jeder standesamtlichen Hochzeit stiftet die Stadt auf eigene Kosten einen Baum. Neubauten sollten außerdem vermehrt mit regenerativen Energien und Speichermöglichkeiten ausgestattet werden.

Neue Gewerbeflächen sollen ausgewiesen werden

„Mit seinem historisch gewachsenen Stadtkern und familienfreundlichen Ortschaften, bietet Pattensen viele Freiräume, abwechslungsreiche Nachbarschaften und große Potentiale für Unternehmen. Die lokale Wirtschaft muss auch weiterhin ihre Ideen in unserer Stadt verwirklichen können.“ Das schreibt die SPD. Deshalb sollen zusätzliche Gewerbeflächen ausgewiesen werden und zur Stärkung der lokalen Gastronomie ein Gastronomieführer erstellt werden.

Bei neuen Bauvorhaben legt die SPD für das gesamte Stadtgebiet den Schwerpunkt auf die Verdichtung der Stadtfläche. „Wir wollen unsere außerörtlichen Flächen schonen und die Nähe zum Nahverkehr, dem Einzelhandel, den Schulen und Ärzten beibehalten“, sagt Eibs-Lüpcke. Das bedeutet, dass gezielt Baulücken geschlossen werden sollen.

Von Mark Bode