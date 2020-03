DRK bildet Schüler der KGS zu Herzensrettern aus

Pattensen-Mitte

An der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen gibt es jetzt Herzensretter. Hinter dem schönen Namen verbirgt sich ein Auftrag mit ernstem Hintergrund: Die Herzensretter werden vom Jugendrotkreuz ausgebildet, damit sie im Ernstfall einen Menschen wiederbeleben können, der einen Herz- und Kreislauf-Stillstand erlitten hat.

Das Jugendrotkreuz in der Region Hannover hat insgesamt 28 Jugendliche aus sieben unterschiedlichen Schulen in der Region Hannover geschult, darunter aus der KGS Pattensen und vom Otto-Hahn-Gymnasium Springe. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Lehrgang war, dass sich die Schüler im Schulsanitätsdienst engagieren. Mit dem Training werden die Jugendlichen in die Lage versetzt, ihrerseits als Juniortrainer ihre Mitschüler zu Herzensrettern auszubilden.

Nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Region Hannover wurde die Aktion Herzensretter 2018 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe initiiert, seit 2019 werden in der Region Juniortrainer ausgebildet. Dies wird über Spenden finanziert.

Das DRK weist darauf hin, dass bei einem Herz- und Kreislauf-Stillstand oder anderen lebensbedrohlichen Notfällen jede Sekunde zählt. Deshalb sei es so wichtig, dass ein Ersthelfer mit der Reanimation beginnt, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Weitere Informationen zu der Ausbildung gibt es auf www.herzensretter.info.

Von Kim Gallop