Pattensen-Mitte

Ihnen fehlen die Zusammenkünfte, die Gespräche, das Miteinander: „Das hat immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt Ruth Kleuker. Sie ist Vorsitzende des Ortsvereins Pattensen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Vorstandssitzungen gibt es in der Corona-Zeit nicht. Auch die Jahresversammlung 2020 muss noch nachgeholt werden. An Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren ist in der Pandemie ohnehin nicht zu denken. Trotzdem ziehen die Vorstandsmitglieder eine zufriedenstellende Corona-Bilanz. Doch die Altersstruktur im Ortsverein bereitet ihr Sorgen.

Glückwünsche überbringt der Vorstand an der Haustür

Die regelmäßigen Kaffeetrinken, die es bis zum ersten Lockdown regelmäßig gegeben hatte, seien für viele Senioren und Seniorinnen „der Höhepunkt des Monats“, sagt DRK-Vorstandsmitglied Christiane Zeddies. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Dass der Ortsverein aufgrund der wegfallenden Veranstaltungen in Vergessenheit geraten könne, fürchtet sie nicht. „Wir geben uns Mühe, bei den Menschen in Erinnerung zu bleiben.“ So besucht eine Person des Vorstands ein Mitglied zu dessen Geburtstag. „Allerdings findet alles auf Distanz statt und beschränkt sich auf das Überbringen der Glückwünsche an der Haustür“, sagt Kleuker. Klingeln, zwei Schritte zurücktreten, ein paar Sätze wechseln und wieder weg – so ist laut Vorsitzender der Ablauf. Doch diese kleine Geste sei vielen Mitgliedern wichtig.

Anzeige

Dennoch nehme die Zahl der Mitglieder kontinuierlich ab. Inzwischen seien es laut Schatzmeisterin nur noch 394 Personen. In jedem Jahr würden in etwa zehn Mitglieder versterben. Immerhin bekam der DRK-Ortsverein im vergangenen Jahr acht neue Mitglieder dazu. „Darüber sind wir sehr glücklich. Ansonsten gestaltet sich die Mitgliedergewinnung schwierig“, sagt Kleuker. „Für viele ist das DRK etwas für alte Leute. Und niemand möchte sich eingestehen, alt zu sein“, sagt Zeddies.

Ortsverein fehlt der Nachwuchs

161 Mitglieder sind mindestens 80 Jahre alt. „Wir brauchen deshalb dringend Nachwuchs“, sagt Kleuker. „Es wäre schön, wenn etwas frischer Wind bei uns reinkommt.“ Genau dafür möchten Yvonne Ortlepp (51, stellvertretende Vorsitzende) und Verena Zimmermann (58, Beisitzerin) werben. Gelegentlich reiben sich die beiden mit den etablierten Vorstandskolleginnen, wenn es um technische Neuerungen geht – beispielsweise um die Nutzung von E-Mails. Doch insgesamt kämen alle gut miteinander aus, sagt Kleuker.

Ortlepp und Zimmermann kümmern sich federführend um die Blutspendetermine. Im Vorjahr sind es noch sechs Termine gewesen, 2021 sind sieben geplant. „Früher gab es viele Spendetermine bei Firmen. Die fallen coronabedingt aus. Deshalb bieten wir eine zusätzliche Blutspende an“, sagt Zimmermann. „Darüber sind wir froh“, ergänzt Ortlepp. Die nächste Spendemöglichkeit besteht in der KGS am 17. März. „In der Schule können wir den Mindestabstand prima einhalten“, sagt Ortlepp. „Im Sommer können wir vielleicht mal wieder auf den Sportplatz des TSV Pattensen. Da ist alles noch weitläufiger“, sagt Zimmermann.

DRK übergibt mehrere Spenden

Finanziell komme der Ortsverein laut Wilming gut durch die Krise. Weniger Veranstaltungen bedeuten zwar weniger Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben. Bei den Blutspenden erhalte der Ortsverein anteilig pro Spender einen Betrag vom Blutspendedienst. „Wir hatten dadurch gute Einnahmen“, sagt die Schatzmeisterin. So gut, dass sogar Spenden verteilt wurden: Jeweils 300 Euro gingen an die DRK-Kitas Hirtenweg und Pariser Allee sowie an den Schulsanitätsdienst der KGS.

Sollten die Corona-Zahlen weiter sinken und Veranstaltungen wieder möglich sein, wäre das DRK bereit. „Wir können schnell reagieren und wieder etwas anbieten“, sagt Kleuker. Dann kann sie die Gespräche mit den Mitgliedern nachholen, die ihr zuletzt fehlten.

Von Mark Bode