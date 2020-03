Coronavirus: Rathaus arbeitet im Krisenmodus

Pattensen

Wie funktioniert eine Stadtverwaltung im Krisenmodus? In Pattensen wird es demonstriert. Alle öffentlichen und auch internen Sitzungen mit Verwaltung und Politik und Zuhörern sind abgesagt. Öffentliche Zuschüsse oder andere Zuwendungen gehen der Stadt dadurch zunächst nicht verloren, versichert Bürgermeisterin Ramona Schumann. Ein Auftrag für eine Bauleistung müsse fristgerecht vergeben werden. Das könne aber der intern tagende und stark verkleinerte Verwaltungsausschuss machen,.

Dennoch gibt es Beschlüsse, die darf laut der Niedersächsischen Kommunalverfassung nur der Rat fassen, erläutert Schumann. „Und die Öffentlichkeit darf nicht daran gehindert werden, daran teil zu nehmen.“

Deshalb wird im Rathaus darüber nachgedacht, wie Sitzungen trotz Corona ordnungsgemäß ablaufen können. „Wir brauchen einen Raum, wo alle weit auseinander sitzen können“, sagt sie. Oder die Zahl der Ratsmitglieder müsse von 31 auf 15 verkleinert werden.

Rathaus ist zu, gearbeitet wird trotzdem

Das Rathaus von Pattensen ist seit Montag geschlossen. Das heißt aber nicht, das dort nicht gearbeitet wird. Ein Teil der Büros wurde umgeräumt, damit darin möglichst wenige Personen sind, die möglichst weit auseinander sitzen. „Wir wollen kein zusätzliches Risiko eingehen“, sagt Schumann.

Die Verwaltung versucht, viele Angelegenheiten der Bürger per Telefon, Brief oder E-Mail zu regeln. Dennoch gibt es manchmal komplizierte Fälle, bei denen ein persönliches Gespräch nötig ist. Dafür hat die Stadt im vorderen Bereich des großen Mehrzweckraums im Erdgeschoss zwei Beratungsplätze eingerichtet. Dort ist viel Platz, so dass ein Verwaltungsmitarbeiter und ein Rathausbesucher sich mit großem Abstand voneinander und doch vertraulich unterhalten können.

Fällt ein Team aus, kann das andere weiter arbeiten

Wie Schumann berichtet, arbeitet ein Teil der Mitarbeiter von zu Hause aus und ein Teil im Rathaus. Für den Stadtbetriebshof wurden zwei Teams gebildet, die sich nicht begegnen. Damit ist gewährleistet, dass ein Team weiter arbeiten kann, falls sich die Mitarbeiter in dem anderen Team gegenseitig angesteckt haben. Genauso wird auch beim städtischen Klärwerk vorgegangen. Es sei enorm wichtig, dass alle Menschen ausreichend sauberes Wasser zur Verfügung haben, sagt Schumann.

Zusätzlich wird jetzt im Rathaus ein Hilfsdienst für Anwohner in den Ortsteilen aufgebaut. „Ich habe dafür mit den Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern gesprochen“, sagt die Bürgermeisterin. Die vermitteln die Ansprechpartner vor Ort. Die zentrale Nummer für Anfragen im Rathaus lautet (05101) 1001 234, die E-Mail-Adresse ist rathaus@pattensen.de.

