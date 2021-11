Pattensen

Der Bedarf ist groß, doch Testmöglichkeiten gibt es in Pattensen derzeit nur wenige. Das sind die Stellen, an denen man sich derzeit auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen kann. „Weitere Versuche, Testkapazitäten in Pattensen zu schaffen, waren bisher erfolglos“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Sie sei offen für Angebote – gerne auch mobile Teststationen.

Das Testen in der Marienapotheke, Marienstraße 9, ist nur nach einer Terminvereinbarung möglich. Wer sich testen lassen möchte, sollte dies im Voraus planen. So sind für diese restliche Woche bereits sämtliche Termine vergeben. Die Zeitfenster der möglichen Testungen können variieren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05101) 12412.

Keine Voranmeldung bei Easy Apotheke nötig

In der Easy Apotheke am Calenberg Center, Johann-Koch-Straße 2, ist das Testen hingegen ohne Voranmeldung möglich. Die Apotheke ist montags bis sonnabends von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet. Bis eine halbe Stunde vor Schließung ist das Testen möglich.

Wasserschaden: Vorerst keine Tests im Sanitätshaus

Die Betreiber des in diesem Sommer eröffneten Sanitätshauses Impulse, Südstraße 3, hätten gerne das Testen angeboten. „Aufgrund eines Wasserschadens in dem Raum, den wir für die Tests vorgesehen hatten, ist das aber noch nicht möglich“, sagt Filialleiterin Jasmin Stenzel. Sie bedauere dies sehr. Besonders, weil es immer wieder Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern gäbe. Wann dieser Wasserschaden behoben sein wird, vermochte sie noch nicht einzuschätzen.

Fehlt eine Anlaufstelle in der Liste? Dann melden Sie sich per E-Mail an pattensen@haz.de bei uns.

Von Mark Bode