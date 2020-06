Corona-Infektion in der Kita Rappelkiste: Gesundheitsamt will komplette Notbetreuungsgruppe testen

Pattensen-Mitte

Eine Mitarbeiterin der DRK-Kindertagesstätte Rappelkiste in Pattensen-Mitte ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen Tag später hat das Gesundheitsamt entschieden, dass alle Kinder in der Notbetreuungsgruppe vorsorglich auf das Covid 19 getestet werden sollen – auch, wenn sie keine Symptome zeigen. Das teilte Regionssprecherin Sonja Wendt mit.

„Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, alle sogenannten Kontakt-Eins-Personen testen zu lassen. Daran hält sich das Gesundheitsamt“, sagte sie. Ein Kontakt-Eins liegt vor, wenn jemand länger als 15 Minuten weniger als zwei Meter von einem Corona-Patienten entfernt war. Sollte es bei dem einen Fall bleiben, werden die Kinder aus den weiteren drei Notbetreuungsgruppen vorerst nicht getestet.

DRK-Mitarbeiterin und Kinder sind seit 29. Mai zu Hause

Die betroffene Mitarbeiterin ist bereits seit dem 29. Mai zu Hause. An diesem Tag hatte sie erfahren, dass sie direkten Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte. Auch die Kinder ihrer Notbetreuungsgruppe wurden seitdem nicht mehr aufgenommen. Getestet wurde die Mitarbeiterin allerdings erst nach dem Pfingswochenende – am Dienstag, 2. Juni. „Durch das Pfingstwochenende hatten wir ein wenig Vorlauf und konnten die Eltern schon eine Woche vor dem positiven Test über die Lage informieren, ohne große Besorgnis oder Unsicherheit zu verbreiten“, sagte DRK-Bereichsleiterin Silke Thormann. Auch die Stadt Pattensen wurde bereits am 29. Mai informiert.

Nach der Bestätigung des positiven Ergebnisses am Donnerstag wurde die gesamte Einrichtung am Hirtenweg sofort geschlossen. Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für alle Personen an, die direkten Kontakt mit der erkrankten Mitarbeiterin hatten. Da die Frau zuletzt am 28. Mai gearbeitet hatte, soll die Kindertagesstätte nach dem Ablauf von 14 Tagen am Freitag, 12. Juni, wieder geöffnet werden.

Sollten durch die Tests weitere Infektionen erkannt werden, werde das DRK auf die Vorgaben des Gesundheitsamts zum weiteren Vorgehen warten. Speziell desinfiziert werden müssen die Räume der Kita nicht. „Für die notwendigen Desinfektionen sorgen wir sowieso in jeder unserer Einrichtungen. Das ist unabhängig davon, ob es einen Corona-Fall gibt oder nicht“, sagte Thormann.

Stadt lobt DRK für transparenten Umgang mit der Situation

Die Stadt Pattensen lobt den transparenten Umgang des Roten Kreuzes mit der Situation. „Auch die Eltern haben sich bei uns fast ausschließlich positiv über den öffentlichen Informationsfluss geäußert“, sagte die städtische Sachgebietsleiterin Sylvia Düring.

Diesen Eindruck bestätigt auch Stefanie Behrends, eine der beiden Vorsitzenden des Stadtelternrats für Kindertagesstätten in Pattensen. „Die Kita-Leitung hat einen Brief an alle Eltern geschrieben und die Situation erläutert. Das hat zur Beruhigung beigetragen“, sagte sie. Zudem konnten sich die Eltern so bereits darauf einstellen, dass die Notbetreuung möglicherweise für einige Tage nicht zur Verfügung steht. Behrends hatte Kontakt mit Eltern von Kindern aus den nicht betroffenen Notbetreuungsgruppen der Kindertagesstätte. „Sie gehen zurzeit überwiegend gelassen mit der Situation um“, sagte die Vorsitzende.

Von Tobias Lehmann