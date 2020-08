Pattensen

Die Ernst-Reuter-Schule und die Grundschule Pattensen bekommen zum Schuljahresbeginn einen neuen Caterer. Das teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit. Das in Pattensen ansässige Unternehmen Vomfeinsten wird die Verpflegung der Schüler übernehmen. Der bisherige Caterer der KGS Pattensen hatte zum Jahresbeginn gekündigt.

Die Stadt hatte das Catering daraufhin im April öffentlich ausgeschrieben. Es eilte nicht, da die Region Hannover im März wegen des Coronavirus ohnehin verfügt hatte, dass bis auf Weiteres kein Essen an Schulen ausgeliefert werden soll. Auf das sonst übliche Probeessen bei der Verpflichtung eines neuen Caterers hat die Stadt in Absprache mit der Schulleitung wegen der Pandemie verzichtet. Die Auswahl wurde anhand der eingereichten Unterlagen getroffen.

Anzeige

Die Grundschule Pattensen bekommt im Neubau ihre erste Mensa

Für die Grundschule Pattensen wird es der erste Caterer sein, der die Schule direkt beliefert. Die Schule hat jetzt in dem Neubau, der nach den Sommerferien eröffnet wird, erstmals Platz für eine Mensa. Bisher sind die Kinder der Ganztagsbetreuung zum Essen immer in das Hotel Zur Linde gegangen.

Weitere NP+ Artikel

Erfahrung hat das Pattenser Unternehmen bereits aufzuweisen. Vomfeinsten betreut nach eigenen Angaben bundesweit bereits mehrere Tausend Schüler im Bereich Junior-Catering in Kindertagesstätten und Schulen. Erstmals wird das Unternehmen jetzt auch an Pattenser Schulen tätig. „Es freut uns sehr, dass wir die Ausschreibung gewonnen haben und jetzt auch das Essen für Kinder in unserem Heimatort liefern dürfen“, sagt Geschäftsführer Léonard Stetten.

Schüler können aus Fleisch- und vegetarischen Gerichten auswählen

Details können Eltern schon jetzt über die Homepage kgspattensen.de erfahren. Angeboten werden unterschiedliche Tagesgerichte aus den Bereichen Vegetarisch, Fisch und Fleisch, auf Wunsch auch ohne Schweinefleisch. Auch die Lieferung von gluten- und laktosefreien Gerichten ist auf Anfrage möglich. Fragen können bereits jetzt über die Eltern-Hotline (0 51 01) 8 57 02 00 gestellt werden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass anspruchsberechtigte Kinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) das Essen kostenfrei bekommen. Dazu muss jeweils die aktuelle BuT-Berechtigung eingereicht werden.

Ablauf der Essenausgabe wird mit Schulen ausgearbeitet

Wie die Ausgabe konkret vor Ort ablaufen wird, steht allerdings noch nicht fest. Erst nach Auflage des aktuellen Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans ist die Lieferung von Essen an Schulen überhaupt erst wieder möglich. Diese Woche will die Landesregierung neue Maßgaben für diesen Bereich veröffentlichen. „Wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung das geht“, sagt Stetten.

Sobald die Vorgaben bekannt sind, will sich das Cateringunternehmen mit den beiden Schulen in Verbindung setzen. „Jede Schule muss nach den Vorgaben der Landesregierung ein eigenes Hygienekonzept erarbeiten. Wir passen uns dann daran an“, sagt Stetten. Geklärt werden muss zum Beispiel, wie viele Kinder gleichzeitig essen dürfen, um die Abstände einhalten zu können.

Von Tobias Lehmann