Pattensen/Springe

Weil er sich am Anlegen einer Indoorplantage mit Cannabispflanzen in Pattensen beteiligt hatte, musste sich jetzt ein 33-jähriger Hannoveraner vor einem Schöffengericht am Springer Amtsgericht verantworten. Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Zudem muss er eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen. Das Geld soll an die Drogenberatungsstelle in Hannover gehen.

Rund 50 Cannabispflanzen wurden in Wohnung angebaut

Rund 50 Cannabispflanzen hatte der 33-Jährige gemeinsam mit einem anderen Mann, der gesondert verfolgt wird, in dessen Wohnung in Pattensen angebaut. Zwei weitere Pflanzen gediehen auf einem Balkon. Der Angeklagte war zu der Zeit mit der Tochter des Pattensers liiert.

Aus dem Ertrag, so ein Gutachten, hätten rund 2900 Konsumeinheiten erstellt werden können. Doch die Drogen sind nie an einen Händler oder Konsumenten gelangt. Die Indoorplantage ist vorher von der Polizei entdeckt worden.

Polizist steigt starker Geruch in die Nase

Und zwar per Zufall: Bei einer Fahrzeugkontrolle des Pattensers sei ein Polizeibeamter auf den Marihuanageruch im Auto aufmerksam geworden, sagte die Strafrichterin. Als der Mann noch fehlende Fahrzeugpapiere aus seiner Wohnung holen sollte, sei dem Beamten dort der eindeutige und starke Geruch aufgefallen. Die Cannabisplantage flog auf.

Der Angeklagte gestand seine Beteiligung am Anbau der Pflanzen. Durch seinen Verteidiger ließ der 33-Jährige erklären, er sei zu jener Zeit Gelegenheitskonsument gewesen und habe mit den Pflanzen seinen eigenen Bedarf decken wollen. Es sei aber auch beabsichtigt gewesen, einen Teil der Ernte an Freunde zu verkaufen, gestand er unumwunden. „Mir ist bewusst, dass es falsch war, was ich gemacht habe“, sagte der Mann.

Verurteilter muss wohl noch einmal als Zeuge aussagen

Er wolle das Verfahren und das Urteil als Lehre annehmen. „Ich möchte mit dem Thema nicht mehr in Berührung kommen“, sagte er. Doch noch lässt es ihn nicht ganz los: In dem noch ausstehenden Prozess gegen den Pattenser wird er voraussichtlich als Zeuge aussagen müssen. Das Urteil gegen ihn ist direkt nach dem Urteilsspruch rechtskräftig geworden.

Von Annegret Brinkmann-Thies