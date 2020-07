Pattensen/Region

Die Zukunft der Calenberger Schule in Pattensen sieht gut aus: Die Regionsverwaltung wird eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung in Auftrag geben – das hatte die große Koalition in einem gemeinsamen Antrag gefordert, der jetzt im Schulausschuss der Region und im Regionsausschuss ohne Gegenstimmen beschlossen wurde.

Die Calenberger Schule, deren Gebäude direkt neben der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) stehen, besteht aus der Förderschule Lernen in Trägerschaft der Stadt Pattensen und der Förderschule Sprache in Trägerschaft der Region Hannover. Die Förderschule Lernen läuft nach den Vorgaben des Landes aus, weil die Kinder mit Förderbedarf im Zuge der Inklusion auf Regelschulen gehen. Die Förderschule Sprache soll nach den Wünschen der Regionspolitiker durch eine Neuorganisation gestärkt werden.

Sprachschule hat großes Einzugsgebiet

Die Förderschule Lernen hat als Einzugsgebiet Pattensen, dort waren für das Schuljahr 2019/20 nur noch 13 Schüler angemeldet – 2012/13 waren es 28. Die Zahlen sind gesunken, weil keine Kinder der Jahrgänge eins bis fünf mehr aufgenommen werden. Die Förderschule Sprache hat als Einzugsgebiet neben Pattensen Laatzen, Barsinghausen, Springe, Ronnenberg, Gehrden und Wennigsen. Für das Schuljahr 2019/20 sind dort 184 Schüler registriert – 2012/13 gab es eine Spitze mit 206 Schülern. Sonst beträgt die Zahl im Schnitt zwischen 160 und 180.

Alle Schüler sollen an einem Standort beschult werden

Die Schülerschaft der Förderschule Sprache ist räumlich zweigeteilt: Die Jahrgänge eins bis vier werden in der Außenstelle in Laatzen unterrichtet, die anderen in Pattensen. Und hier setzt der Vorschlag der Regionspolitiker an: Auch die Außenstelle soll nach Pattensen verlegt werden. Damit wären alle Jahrgänge an einem Standort versammelt. Somit kann die Region im Jahr gut 64.800 Euro Miete und Nebenkosten sparen. Was die Erweiterung in Pattensen kosten würde, ist noch offen.

„Die Regionsverwaltung wird jetzt konkret die Planungen aufnehmen und einen Kostenrahmen erarbeiten“, sagte Bernward Schlossarek, der Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion. Der Abgeordnete aus Lehrte macht sich besonders für die Calenberger Schule stark. Er hat die Einrichtung mit weiteren Fraktionsmitgliedern besucht und mit der Schulleitung gesprochen. „Die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Schulen sind gestellt“, sagte Schlossarek. Er kann in der Auflösung der Förderschule Lernen sogar eine positive Seite erkennen: „Wenn wir als alleiniger Träger verbleiben, können wir die Schule weiterentwickeln.“

Verhandlungen über Grundstückskauf laufen

In der Machbarkeitsstudie soll auch überprüft werden, ob das vorhandene Grundstück für eine Erweiterung ausreicht, oder ob Grunderwerb nötig ist. Im Schulausschuss sei berichtet worden, so Schlossarek, dass Region und Stadt Pattensen bereits über einen Grundstückserwerb verhandeln. „Unser Ziel muss es sein, den Förderschulstandort in Pattensen optimal zu nutzen. Hier geht es um die bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler“, sagte er. Zudem macht er sich für einen Ganztagsbetriebs stark. Schlossarek hofft, dass die Regionsversammlung 2021 beschließt, den Standort Laatzen nach Pattensen zu verlagern

Von Kim Gallop