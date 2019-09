CDU: Spielplätze sollen grüner werden

Pattensen

Die Spielplätze in Pattensen sollen grüner werden. Die CDU-Ratsfraktion fordert zunächst drei ausgesuchte Spielplätzen im Stadtgebiet zu bepflanzen: Am Amtberg in Koldingen, am Astrid-Lindgren-Weg in Hüpede und an der Straße An der Bülte in Vardegötzen.

Die Standorte seien mit der Stadtverwaltung abgestimmt, teilen der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jonas Soluk und Matthias Wiesner, Mitglied der CDU-Spielplatzoffensive, mit.

Viele Spielplätze sind trostlos

Die Mitglieder der CDU-Initiative haben sich in den vergangenen Monaten mit Kindern, Eltern, Großeltern sowie Kita- und Krippenkräften über den Zustand der Spielplätze im Stadtgebiet ausgetauscht. Dabei seien die Kommentare über die vorhandenen Spielgeräte durchaus positiv gewesen. Die Spielgeräte seien in einem relativ guten Zustand und sollen auch für mehrere Altersklassen geeignet sein. Am meisten beklagt aber wurde die mangelnde Bepflanzung.

„Die optische Anmutung einiger Spielplätze im Stadtgebiet ist mangels Pflanzen stark verbesserungsbedürftig. Meist gibt es nur eine umzäunte Wiese“, heißt es in dem Antrag. Die Spielplätze seien „trostlos und wenig einladend“. Zudem sollen sie sich in den Sommermonaten stark aufheizen und wenig Schatten bieten.

Zuschuss aus EU-Programm erhofft

Eine Bepflanzung bewirke auch, dass neuer Lebensraum für Vögel und Insekten geschaffen werde. Die CDU-Ratsfraktion weist gleichzeitig darauf hin, dass es für solche Projekte ein EU-Förderprogramm gibt, sodass bis zu 80 Prozent der Kosten gedeckt sind

Die Fraktion schlägt verschiedene Möglichkeiten für die Spielplätze vor. So könnte zum Beispiel eine Wildblumenwiese gepflanzt oder ein Naschgarten mit Obstbäumen angelegt werden. Die Pflanzen sollten regional beheimatet sein, längere Trockenphasen überstehen können und nicht giftig sein. Weiterhin möglich sei der Bau von Nistkästen oder Insektenhotels für die Spielplätze.

Tafeln mit Hinweisen auf Tiere und Pflanzen aufstellen

In dem Zusammenhang könnten dann auch gleich kleinere Arbeiten veranlasst werden wie die Ausbesserung von Wegen. Das Aufstellen von weiteren Sitzmöglichkeiten könnte zudem des soziale Miteinander fördern und die Spielplätze zu Treffpunkten machen. Hinweistafeln mit Fotos und Erklärungen zu den Tier- und Pflanzenarten sollen das Angebot abrunden.

Die Verwaltung teilt mit, dass bei einem positiven Beschluss Wirtschaftsförderer Arne Schütt den Antrag für das EU-Förderprogramm stellen wird. Die CDU-Fraktion will den Antrag in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltungsorganisation und Digitales am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr im Rathaus öffentlich vorstellen.

Von Tobias Lehmann