Pattensen

Die Mitglieder der CDU Pattensen haben sich für Stefanie Behrends als Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung ausgesprochen und sie für den Listenplatz eins des Wahlkreises nominiert, zu dem neben Pattensen auch noch Sehnde und Laatzen gehören. Allerdings fällt die endgültige Entscheidung über ihren finalen Listenplatz erst bei einer Delegiertenversammlung der Regions-CDU am 8. Mai. Zudem wurden Heiko Probst und Ricarda Thieme aus Pattensen für die Liste nominiert. Allerdings dürften sie keine realistischen Chancen haben, tatsächlich in die Regionsversammlung einzuziehen. Die Kommunalwahl erfolgt am 12. September.

Behrends möchte neue Mobilitätskonzepte voranbringen

95,4 Prozent Zustimmung erhielten die drei bei der Abstimmung en bloc am vergangenen Wochenende. Behrends, die zusätzlich auch für den Pattenser Stadtrat kandidiert, lebt in der Kernstadt, hat zwei Kinder und ist Bankfachwirtin. Die 39-Jährige engagiert sich unter anderem im Kita-Stadtelternrat sowie im Rettungsring-Förderverein. Sie möchte das Miteinander von Stadt und ländlichen Kommunen verbessern und sich für die Verkehrswende mit neuen Mobilitätskonzepten einsetzen. „Dabei geht es mir gar nicht ausschließlich um das Thema Stadtbahn. Auch gut ausgebaute Radwege gehören dazu“, sagt Behrends.

Stefanie Behrends ist Spitzenkandidatin der CDU Pattensen für die Regionsversammlung. Quelle: privat

Seit Horst Bötger von 2001 bis 2006 für die CDU in der Regionsversammlung vertreten war, gab es in dem Gremium niemanden mehr, der aus Pattensen stammte. Das will Behrends nun ändern. „Es ist wichtig, Pattensen dort als Stimme zu vertreten“, sagt sie. Sie glaubt, dass die Belange der Stadt in den vergangenen 15 Jahren oft zu kurz gekommen seien, weil es niemanden gegeben habe, der sich in der Region für Pattensen stark gemacht habe. „Andere Kommunen haben Kreisstraßen mit neuen Radwegen versehen. In Pattensen gab es das oft nicht, weil wir nicht zur rechten Zeit die Hand gehoben haben“, sagt sie.

200 Delegierte entscheiden über Listenplätze

Doch der Weg in die Regionsversammlung könnte sich noch als schwierig erweisen. Spitzenkandidat in Sehnde ist Konrad Haarstrich, für Laatzen ist es Gundhild Fiedler-Dreyer. Neben Behrends sind Roman Dobberstein, Horst Dobslaw, Probst und Thieme als Delegierte nominiert worden. Aus Laatzen sind am 8. Mai ebenfalls fünf Abstimmungsberechtigte dabei, aus Sehnde sieben.

Doch Behrends betont: „Alle 200 Delegierte stimmen über die Kandidaten ab.“ Deshalb sei es wichtig, sich nun in anderen CDU-Verbänden bekannt zu machen. „Es wäre gut, wenn beispielsweise die Vertreter aus Wunstorf den Namen Stefanie Behrends schon einmal gehört haben“, sagt sie. „Erfahrungsgemäß können nur Platz eins und zwei auf der gemeinsamen Liste der drei Städte mit einem Einzug in die Regionsversammlung rechnen“, sagt der Pattenser CDU-Vorsitzende Dobberstein.

Von Mark Bode