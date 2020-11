Die CDU-Ratsfraktion hat die Auflösung aller drei Arbeitsgruppen beantragt, die nicht öffentlich tagen. Alle Themen sollen öffentlich in den Ausschüssen diskutiert werden. Die SPD sieht das anders.

Wird in der Stadt bald nur noch öffentlich wie hier in einer Ratssitzung in der Aula der Ernst-Reuter-Schule diskutiert? Quelle: Tobias Lehmann