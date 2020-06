Pattensen

Die CDU Pattensen will im Bau- und Sanierungsbereich andere Prioritäten setzen als die Stadtverwaltung. Nach Meinung der CDU-Ratsfraktion sollen erst die maroden Feuerwehrhäuser saniert werden. Dann könne ein neues Gebäude für den städtischen Betriebshof gebaut werden. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU jetzt eingereicht.

Sechs der acht Feuerwehrgerätehäuser – bis auf die in Pattensen-Mitte und Hüpede – sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Das ist bei Politik und Verwaltung unbestritten. Die Erfassung aller vorhandenen Einrichtungen sowie deren Zustand ist Teil des Feuerwehrbedarfsplans, der von einer externen Fachfirma erstellt werden soll.

CDU weist auf Bedeutung der Feuerwehr hin

In dem aktuellen CDU-Antrag, der von den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jonas Soluk und Georg Thomas eingebracht wird, heißt es zum Thema Sanierungsbedarf bei der Feuerwehr: „Dieser Umstand führte bislang leider nicht dazu, dass die bauliche Umsetzung mit der nötigen Entschlossenheit angegangen wurde.“

Aufgrund der enormen Bedeutung der Ortsfeuerwehren für das Ehrenamt und aufgrund der Sicherheitsrelevanz der Gerätehäuser müsse die Sanierung für die Pattenser Politik Priorität haben. Das Gleiche erwartet die CDU auch von der Stadtverwaltung.

Neubau für Betriebshof erst nach Gerätehäusern

Deshalb müsse der Neubau eines Quartiers für den Betriebshof – wie es die Stadt beantragt hat – so lange zurückstehen, bis alle Feuerwehrgerätehäuser saniert sind. Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude an der Göttinger Straße, das vom Bauhof derzeit genutzt wird, könnten parallel erfolgen, schlagen Soluk und Thomas vor.

Die Sanierung aller Feuerwehrgerätehäuser ist eine gewaltige Aufgabe – planerisch und finanziell. Die Gerätehäuser in Jeinsen und Vardegötzen sind sogar so marode, dass auch über Neubauten nachgedacht werden muss. Die Gebäude haben Risse, und es gibt – in Vardegötzen – Schimmelbildung. Außerdem sind die Garagen an mehreren Standorten für moderne und große Feuerwehrfahrzeuge nicht ausreichend bemessen.

Bei Untersuchung Asbest entdeckt

Die Stadt hatte den Neubau eines Stadtbetriebshofs Anfang des Jahres beantragt. Nach Auskunft der Verwaltung ist das Gebäude an der Göttinger Straße 75 neben dem neuen Rathaus marode. Außerdem bietet es den Mitarbeitern keine angemessenen modernen Arbeitsbedingungen.

Bei ersten Untersuchungen war außerdem festgestellt worden, dass die baurechtlichen Voraussetzungen für einen Teil der Räume nicht gegeben sind. Außerdem wurde eine Belastung der Baumaterialien mit Asbest entdeckt. Weitere Gründe, die gegen eine Sanierung und für einen Neubau sprechen. Dafür muss noch ein Grundstück gesucht werden.

