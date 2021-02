Oerie

Das Land Niedersachsen fördert in diesem Jahr den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs mit insgesamt 157 Millionen Euro. Ein kleiner Betrag davon wird für den Ausbau der beiden Bushaltestellen in Oerie genutzt. Diese sollen barrierefrei werden. Darüber freut sich Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka (SPD). „Es muss etwas gemacht werden“, sagt sie. Denn nicht nur für Rollstuhlfahrer ist das Ein- und Aussteigen aus dem Bus aufgrund des niedrigen oder gar nicht vorhandenen Bürgersteigs umständlich. „Auch ältere Menschen oder Eltern mit einem Kinderwagen haben immer wieder Probleme“, sagt Kimpioka.

Wann der Ausbau der beiden Haltestellen an der Hüpeder Straße allerdings erfolgen soll, ist derzeit noch unbekannt. Beide Stopppunkte für die Buslinien 310 nach Pattensen und 320 nach Springe liegen etwa 130 Meter auseinander. Das Wartehaus an der Einmündung zur Turmstraße, das in Absprache mit der Region von der Dorfgemeinschaft errichtet worden ist, solle nach den Bauarbeiten weiterhin erhalten bleiben, wünscht die Ortsbürgermeisterin.

Von Mark Bode