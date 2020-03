Bundesmillionen: Bad-Sanierungskonzept wird völlig neu erstellt

Pattensen

Am Tag danach herrscht in Pattensen immer noch große Freude über die Zusage eines millionenschweren Bundeszuschusses für das Hallen- und Freibad. Aber es ist auch klar, dass damit viel Arbeit und Verantwortung auf die Beteiligten zukommt.

Die Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD) hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass der Bund doch noch einen Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung des Bads bewillligt hat. Bei der ersten Runde des Förderprogramms im vergangenen Jahr war Pattensens Bewerbung nicht zum Zuge gekommen.

Auch Berlin hat Bedeutung des Bads erkannt

Die gute Nachricht hatte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann mit Begeisterung aufgenommen. „Wir hatten damit nicht mehr wirklich gerechnet und sind begeistert und etwas überrascht“, sagte die Verwaltungschefin am Mittwoch. „Offenbar wurde auch in Berlin erkannt, was für eine Bedeutung das Bad hat – auch über die Stadt Pattensen hinaus.“ Das sei ein großes Lob für die vielen Ehrenamtlichen.

Mit der Zusage geht die Arbeit erst richtig los. „Wir haben ja bereits die Beckenköpfe saniert, die damit aus dem Projekt rausfallen. Also müssen wir erstmal das Konzept aktualisieren“, erläuterte Schumann. Außerdem fehlen der Verwaltung noch Details, da eine schriftliche Bestätigung des Fördermittelgebers noch nicht vorliegt. Auf diese Bedingungen werde die Planung abzustimmen sein.

„Diese Sachen werden wir nun in aller Ruhe Schritt für Schritt klären und nichts überstürzen“, sagt Schumann und ergänzt: „Jetzt freuen wir uns aber über diesen Erfolg und danken allen, die daran beteiligt waren!“

Gegenfinanzierung steht nicht im Haushalt

Auch Axel Müller, Erster Stadtrat von Pattensen und verantwortlich für den Baubereich, wies darauf hin, dass es jetzt viele Fragen zu klären gibt. Wegen der überraschenden Zusage sei die notwendige Gegenfinanzierung nicht im aktuellen Haushalt eingeplant, sagte Müller. „Überhaupt müssen wir erst einmal mit der Politik und mit dem Bad klären, in welcher Höhe Geld für die Sanierung gebraucht wird.“

Schließlich sei die Stadt nicht untätig gewesen, seit der erhoffte Zuschuss vom Bund im vergangenen Jahr nicht gekommen war, ergänzte Müller. Unter anderem sind inzwischen im Hallenbad die Beckenköpfe und andere Bereiche für 500.000 Euro saniert worden.

Für die Bewerbung um den Zuschuss sei ein detailliertes Konzept erarbeitet worden, bestätigte Müller. Doch das müsse komplett überdacht und neu erstellt werden.

Anerkennung für die geleistete Arbeit

Nicht zu übersehen: Ebenso wie Bad-Manager Fred Oeltermann (links)engagiert sich Uwe Hammerschmidt e AG Energie, Wasser, Technik für das Pattenser Bad.

„Wir sind begeistert“, sagte Uwe Hammerschmidt. Er ist Ratsmitglied in Pattensen und stellvertretender Vorsitzender des Bad-Fördervereins Rettungsring. Außerdem arbeitet er seit vielen Jahren in der Arbeitsgruppe Energie, Wasser, Technik an der Entwicklung von Energiesparmaßnahmen für das Bad.

„Die Nachricht verbreitet sich im Rettungsring-Vorstand und bei vielen Beteiligten wie ein Lauffeuer“, ergänzte er. Hammerschmidt sieht die Zusage des millionenschweren Zuschusses „als Anerkennung für die geleistete Arbeit der Pattenser Stadtgesellschaft“.

Rettungsring maßgeblich an Planung beteiligt

Der Rettungsring werde – gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Bad-Management – maßgeblich an der Planung dafür beteiligt sein, wofür die Förderung verwendet werden soll. Die am Mittwoch genannten Summern – 4 Millionen Euro vom Bund und 3 Millionen Euro als Eigenanteil der Stadt – seien überholt, erläuterte Hammerschmidt.

Bei dem vor anderthalb Jahren eingereichten Antrag sei ein Sanierungs- und Erweiterungsbedarf für das 45 Jahre alte Hallen- und Freibad ermittelt worden, der insgesamt 7 Millionen Euro betrug. Doch viele Voraussetzungen hätten sich inzwischen verändert. „Es gibt jetzt keine Verpflichtung, 7 Millionen Euro auszugeben“, versicherte er, „aber wir haben noch reichlich Baustellen.“ Alle Beteiligten würden sich jetzt „in aller Ruhe hinsetzen und schauen, was nötig ist.“

Von Kim Gallop