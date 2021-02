Jeinsen

Viele Vereine leiden in der Corona-Pandemie unter Mitgliederschwund und klagen über fehlende Einnahmen. Beim Bürgerverein in Jeinsen ist das beides nicht der Fall. Er ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen – um 20 Mitglieder. „Auch Spendengelder kommen weiterhin bei uns an“, sagt Dieter Alm vom Vorstand. „Bislang haben wir aufgrund von Corona keine Nachteile festgestellt“, sagt er. Allerdings musste der Bürgerverein auch einige geplante Veranstaltungen absagen.

Es habe keine Austritte gegeben. „Unser Verein zählt jetzt 252 Mitglieder“, sagt Alm. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.“ Doch wie erklärt er sich diesen Trend in der Corona-Zeit? „Der Bürgerverein ist sehr aktiv und wird von den Bürgern mitgetragen. Es gibt kein Konkurrenzdenken, alle arbeiten zusammen.“ Deshalb unterstützt rund ein Fünftel aller Jeinser Bürger den Verein.

Spenden für Grundschule, Jugendfeuerwehr und TuSpo

Die letzte Veranstaltung mit den Kabarettisten Matthias Brodowy und Werner Momsen gab es im November 2019. Doch der Bürgerverein blieb danach im Gespräch. So übergab der Vorsitzende Uwe Presuhn einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro für den Ernährungsführerschein an die Grundschule. Damit die Jugendfeuerwehr eine Hüpfburg anschaffen konnte, gab es eine Spende in Höhe von 3200 Euro. An den Spielkreis der TuSpo Jeinsen gingen 500 Euro für neue Spielgeräte.

Auf dem Kirchhof konnte eine neue Bank aufgestellt werden, weil der Bürgerverein 1900 Euro spendierte. Zudem hatte die Kirchengemeinde den Wunsch, die parkähnliche Friedhofsanlage durch das Pflanzen von zwei Apfeldornbäumen zu verschönern. „Die Finanzierung hierfür hat wieder der Bürgerverein übernommen“, sagt Alm.

Bürgerverein schafft eine Geschwindigkeitsmessanlage an

Eine weitere Investition tätigte der Verein im Sommer, als er für rund 2100 Euro eine Geschwindigkeitsmessanlage angeschaffte. Diese zeigt Autofahrern, die aus Richtung Schulenburg kommen, kurz hinter der Ortseinfahrt mit blinkenden Smileys an, ob sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Im November 2020 wurden durch den Bürgerverein zwei Stromkästen im Ort verschönert. Vor dem Garvehaus wurde auf Wunsch der Kirchengemeinde eine neue Nordmanntanne aufgestellt. Auch das übernahm der Bürgerverein.

„Wir finanzieren uns durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden“, sagt Alm. Er mache sich keine Sorgen, dass der Verein in diesem Jahr nicht mehr in der Lage sein werde, besondere Aktionen im Ort zu fördern. „Wir werden von vielen weiterhin unterstützt“, sagt er. Viele kleine Spendenbeträge seien dabei, aber auch Zuwendungen im dreistelligen Bereich kämen immer wieder auf dem Konto des Bürgervereins an.

Weitere Zuschüsse für dieses Jahr sind bereits genehmigt

Ideen, wofür die Einnahmen genutzt werden sollen, gibt es schon reichlich. Die Kita plane laut Alm die Umstellung von Papier- auf Frotteehandtücher. „Dafür sind neue Aufhängungen erforderlich“, sagt das Vorstandsmitglied. Die Kita hatte einen Antrag beim Bürgerverein über rund 1500 Euro eingereicht. „Wir haben den Zuschuss, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Pattensen, genehmigt“, erklärt Alm. Die Bücherei Jeinsen soll 500 Euro für die Anschaffung von Kinder- und Jugendbüchern erhalten. Zudem sollen im Frühjahr zwei weitere Stromkästen bemalt werden. Dafür hat der Bürgerverein 700 Euro vorgesehen.

Dorfflohmarkt Jeinsen 2021 abgesagt

An die Organisation von Veranstaltungen denke der Vorstand derzeit noch nicht. Osterfeuer, Bürgerfrühstück und Dorfflohmarkt wurden für dieses Jahr bereits abgesagt. Vielleicht werde es im zweiten Halbjahr möglich sein, die ausgefallene Musikveranstaltung mit Jon Flemming Olsen nachzuholen. Geplanter Termin in der St.-Georg-Kirche: 10. September 2021.

Von Mark Bode