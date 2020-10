Jeinsen

Einige Wochen lang mussten die Kinder in Pattensen-Jeinsen auf ihren Spielplatz verzichten: Jetzt dürfen sie auf dem sogenannten Karussellplatz an der Ippenstedter Straße wieder toben. Die im Juni von Mitarbeitern der Stadtverwaltung registrierten Mängel an den Spielgeräten, die zur Platzsperrung führten, haben Mitglieder des Bürgervereins Jeinsen beseitigt.

Fundament für Karussell wird erneuert

Der Vorsitzende Uwe Presuhn hatte sich dafür mit der Stadtverwaltung abgestimmt und die notwendige Reparatur eingeleitet. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des ehrenamtlichen Bürgervereins Jeinsen wurde so das Fundament für das große Karussell komplett erneuert. Den nötigen Beton stellte der Pattenser Unternehmer Sven Wilaschek zur Verfügung. Zudem entfernten die Vereinsmitglieder noch eine alte Federwippe und stellten einen neuen Zaun auf.

Neuer Sandkasten auf dem Spielplatz

Auch eine Neuheit gibt es: Der Bürgerverein hat einen Sandkasten angelegt und einige Spielsachen dafür angeschafft. Der Bürgerverein bittet die Eltern darum, den Sandkasten nach dem Besuch auf dem Spielplatz mit der ebenfalls angeschafften Abdeckung wieder zu verschließen. So soll verhindert werden, dass Katzen und Hunde ihn verschmutzen. Spielzeugspenden für den Sandkasten würden gern angenommen, sagte Presuhn. „Wir hoffen, dass die Kinder jetzt wieder viel Freude an dem Spielplatz haben werden.“

