Wie leben die Kandidatin und der Kandidat, die in Pattensen Bürgermeister werden wollen? Wir haben Amtsinhaberin Ramona Schumann (SPD) und Herausforderer Roman Dobberstein (CDU) besucht. Sie erzählen, wie sie in Pattensen leben, wie sie aufgewachsen sind und warum sie bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. September, antreten.