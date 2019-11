Die Stadt Pattensen hat sechs Jahre gebraucht, um ein neues Feuerwehrfahrzeug zu beschaffen – zum Ärger der freiwilligen Helfer. Am Freitag war es nun soweit: Bürgermeisterin Ramona Schumann überreicht das Löschfahrzeug offiziell – und kündigte Veränderungen in der Verwaltung an.