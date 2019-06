Mit einem Umzug durch die Altstadt hat das Uniformierte Jägercorps am Sonnabend das Schützenfest in Pattensen eingeläutet. Noch bis Pfingstmontag sind an der Schützenallee zahlreiche Fahrgeschäfte aufgebaut, und es gibt täglich einen Umzug. Am Sonntag um 10.30 Uhr wird das Fest offiziell eröffnet.