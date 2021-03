Pattensen

Hat der Rat der Stadt Pattensen eine rechtswidrige Entscheidung getroffen? Dieser Meinung ist zumindest Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD), die jetzt Einspruch bei der Kommunalaufsicht gegen einen Beschluss des höchsten Gremiums der Stadt einlegen will. Mit 16 zu 14 Stimmen hat sich der Rat in der jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass freie Stellen im Rathaus erst nach Zustimmung ebendieses Gremiums ausgeschrieben werden dürfen.

Der Beschluss wurde mit den Stimmen der Ratsfraktionen von CDU, UWG und Freien Wählern gefasst. Sobald eine Stelle im Rathaus frei wird, soll die Stadtverwaltung eine konkrete Arbeitsbeschreibung des Postens vorlegen und Vorschläge unterbreiten, wie die Arbeitsvorgänge effizienter werden können. Dann werde das Gremium entscheiden, ob und in welchem Umfang die Stelle ausgeschrieben wird.

CDU will mehr Transparenz bei der Stellenbesetzung

„Wir wollen damit vor allem für mehr Transparenz sorgen“, sagte Georg Thomas (CDU). Er kritisierte, dass der Rat manchmal gar nicht informiert werde, wenn eine freie Stelle neu besetzt wird. Schumann sagte, dass die jetzt getroffene Entscheidung nicht nur in ihre Hoheit als Hauptverwaltungsbeamtin eingreife, sondern auch das Verfahren verzögere. Um die Aufgabenerfüllung im Rathaus zu garantieren, müssten freie Stellen in manchen Fällen unverzüglich ausgeschrieben werden, ohne zuvor langwierig und öffentlich darüber zu diskutieren. Das hatte die Verwaltung bereits vor der Sitzung schriftlich mitgeteilt. Da in größeren Verwaltungen auch mehr gezahlt werde, sollen die Bewerber vor dem Rathaus in Pattensen ohnehin nicht gerade Schlange stehen.

Schumann bot an, über die Neubesetzung der Stellen künftig immer in den regelmäßigen Treffen der Fraktionsvorsitzenden zu informieren. Gleichzeitig kritisierte sie, dass die Mitglieder der interfraktionellen Gruppe scheinbar gar kein Interesse an der Kommunikation mit der Verwaltung haben. „Bei der Ausarbeitung des Stellenplans für das Rathaus habe ich Gespräche mit Ihnen wirklich vermisst. Auch der Personalrat hätte sich einen Austausch gewünscht“, sagte Schumann. Am Ende der Sitzung trat noch ein Mitarbeiter des Pattenser Betriebshofs vor das Mikrofon und sagte, dass er keinen der Mitglieder der interfraktionellen Gruppe schon einmal persönlich gesehen habe. „Wertgeschätzt fühlen wir uns von Ihnen nicht“, sagte er direkt an die betreffenden Fraktionsmitglieder gewandt.

Steding: Es gibt kein legitimiertes Gremium für diese Aufgabe

Jonas Soluk (CDU) sagte, dass eine Information im Treffen der Fraktionsvorsitzenden nicht ausreicht. „Das ist kein offizielles Gremium. Wir wollen keine nicht öffentlichen Parallelstrukturen in der Stadt“, sagte er. Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) stimmte zu. „Die maßgebenden Instanzen sind erst der Verwaltungsausschuss und dann der Rat der Stadt Pattensen“, sagte er. Fachbereichsleiterin Andrea Steding widersprach. Über die Ausschreibung der Stellen entscheide laut Gesetz die Bürgermeisterin. „Es gibt kein demokratisch legitimiertes Gremium für diese Aufgabe“, sagte Steding.

Die Ratsfraktionen von SPD, Bündnisgrünen und UWJ lehnten eine Beteiligung an der Ausschreibung der Stellen ab. Dirk Meyer (UWJ) sagte, dass ihm eine Information über die Neubesetzung von Stellen in der Runde der Fraktionsvorsitzenden reiche. Entscheiden wolle er darüber nicht. Jens Ernst (SPD) sagte, dass es für ehrenamtliche Politiker anmaßend sei, über die Details einer hauptamtlichen Stelle entscheiden zu wollen. Die generelle Ausstattung des Personalplans im Rathaus könne der Rat schließlich schon im Stellenplan des Haushalts bestimmen.

Von Tobias Lehmann