Pattensen

Im vergangenen Jahr stand das Thema Bürgerrat in einer Sitzung des Rates der Stadt Pattensen bereits auf der Tagesordnung. Allerdings wurde die Initiative von Bürgermeisterin Ramona Schumann und Ratsherr Jens Ernst (beide SPD) von der Mehrheit des Gremiums ohne jegliche Begründung abgelehnt. Nun planen die beiden Politiker zu dem Thema eine digitale Veranstaltung für Freitag, 21. Mai. Ab 18.15 Uhr wird ein Vertreter des Vereins „Mehr Demokratie“ einen Einführungsvortrag zu den gesammelten Erfahrungen mit Bürgerräten halten.

Danach haben die Zuhörer die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. „Wir möchten durchaus wissen, was gegen und was für diese Form der Beteiligung sprechen könnte“, sagt Schumann. „Da wir im Rat dazu nicht diskutieren konnten, weil diese Idee ohne Aussprache einfach abgebügelt wurde, wollen wir nun mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt diskutieren“, sagt Ernst. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erhält nach einer E-Mail an veranstaltung@ramonaschumann.digital die Zugangsdaten für die Videokonferenz über die Plattform Zoom.

Auswahl per Losverfahren

Das ist die Idee der Bürgerräte: Per Losverfahren soll eine bestimmte Anzahl von Bürgern für jeweils ein bestimmtes Projekt ermittelt werden. Berücksichtigt werden alle Bürger ab 16 Jahren. Eine möglichst große Vielfalt an Personen – männlich, weiblich, divers – aus allen Ortsteilen der Stadt soll in dem jeweiligen Bürgerrat vertreten sein. Wer ausgewählt wurde, soll von der Stadt informiert werden und hat dann die Möglichkeit der Zu- oder Absage.

Von Mark Bode