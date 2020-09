Jeinsen

Wie könnte die Zukunft der Leinetalschule in Jeinsen aussehen? Die Bürgerinitiative Schule vor Ort hat dazu ein Modell entwickelt, das gleichzeitig auch die Abdeckung künftiger Kita-Plätze sowie den Fortbestand der zurzeit noch in der Grundschule untergebrachten Stadtteilbücherei berücksichtigt. Jens Höfer, Mitglied der Initiative, stellte es in der Ortsratssitzung am Montag im Landgasthaus erstmals öffentlich vor.

Drei-Punkte-Plan sieht längere Betreuung vor

Ein Grund für die vom Rat der Stadt im vergangenen Jahr beschlossene Schließung der Leinetalschule waren die niedrigen Schülerzahlen. Zurzeit besuchen weniger als 40 Jungen und Mädchen die Schule. Die Initiative hofft auf eine Revision des Ratsbeschlusses und sieht einen Drei-Punkte-Plan vor, um die Attraktivität der Bildungseinrichtung zu steigern. Erstens soll die Betreuungszeit am Nachmittag um eine Stunde von zurzeit 15 auf 16 Uhr ausgedehnt werden. Zweitens sollen die außerschulischen Angebote am Nachmittag ausgebaut werden. Solche könnten zum Beispiel die Feuerwehr, Sportvereine, der Naturschutzbund und die Initiative selbst machen.

Als drittes schlägt die Initiative vor, aus der Leinetalschule eine Schwerpunktschule Sprache zu machen. „Dieses besondere Angebot erhöht die Attraktivität der Schullandschaft im gesamten Stadtgebiet“, sagte Höfer. Zudem habe es den Vorteil, dass auch Kinder aus anderen Schulbezirken auf die Leinetalschule gehen dürfen. Normalerweise müssen sie eine Einrichtung innerhalb ihres Schulbezirks besuchen. Um das Prädikat zu erhalten, könnten Arbeitsgemeinschaften für Fremdsprachen gebildet und in ausgewählten Fächern zweisprachiger Unterricht angeboten werden.

Bücherei könnte in Kindertagesstätte ziehen

Die Schule muss zusätzliche Differenzierungsräume anbieten, um die Vorgaben für die Inklusion zu erfüllen. Die Initiative schlägt zwei Räume vor: Der bisherige Computerraum werde nicht mehr gebraucht, da die Schule komplett mit Tablets und Laptops ausgerüstet ist. Zudem könnte die Stadtteilbücherei an einen anderen Ort ziehen, zum Beispiel in die Kindertagesstätte an der Jahnstraße.

Nach der Schließung der Leinetalschule sollte diese eigentlich zur Kindertagesstätte umgebaut werden. Die Initiative schlägt stattdessen vor, am Ende der Jahnstraße eine neue Drei-Gruppen-Kita zu bauen. Das rund 6000 Quadratmeter große Gelände müsste jedoch von der Stadt noch gekauft werden. Höfer sagte allerdings, dass der Grundstücksbesitzer die Bereitschaft zum Verkauf schon signalisiert habe. In den dann frei werdenden Räumen der aktuellen Kita könnte die Bücherei untergebracht werden.

Der Ortsrat lobte das Konzept. Anschließend wurde über den interfraktionellen Antrag von 15 Ratsmitgliedern abgestimmt, die Leinetalschule zu erhalten. „Dass 15 Ratsmitglieder aus fünf Fraktionen gemeinsam einen Antrag stellen, ist in dieser Stadt ein einmaliger Vorgang“, sagte Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ). Der Ortsrat unterstützt den Antrag einstimmig. Die Entscheidung darüber trifft der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 10. September, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

