Pattensen

Alle Wahlberechtigten in Pattensen haben in den vergangenen Tagen eine sogenannte Abstimmungsbenachrichtigung von der Stadt bekommen. Sie können sich am Sonntag, 27. September, an einem Bürgerentscheid beteiligen. Ihnen wird darin auch Ort und Zeit der Abstimmung mitgeteilt und geschildert, was man tun muss, um einen Abstimmungsschein zu bekommen, wenn man nicht persönlich im Abstimmungsraum erscheinen kann. Um was es bei diesem Entscheid jedoch geht, erfahren die Adressaten jedoch nicht. Das hat zu einigen Irritationen geführt.

Nicht genug Platz

Wer keine Zeitung liest, muss sich auf der Website der Stadt informieren. Dort erfährt man dann, dass das Thema der Abstimmung der Standort Süd für die neue Grundschule in Schulenburg ist. „Sicherlich haben Sie sich nach dem Erhalt Ihrer Abstimmungsbenachrichtigungskarte für den Bürgerentscheidgestellt: Worum geht es bei diesem Bürgerentscheid überhaupt?“, schreibt die Verwaltung auf ihrer Homepage. Das der fehlenden Information auf den Karten scheint der Stadt also bewusst zu sein. Umso ausführlicher werden dann Inhalt und Entstehungsgeschichte des Bürgerentscheids beschrieben.

Anzeige

„Wir wollten das eigentlich mit auf die Karte nehmen – aber da war nicht genügend Platz“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Steding. Man habe jedoch geprüft, ob es rechtlich zulässig ist, da Thema nicht zu erwähnen. Und die Kommunalaufsicht habe der Stadtverwaltung bestätigt, dass die Benachrichtigungen den Vorschriften entsprechen. „Es gibt am 27. September ja auch nur einen Bürgerentscheid“, sagt Steding.

Von Thomas Böger