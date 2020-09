Pattensen

Nach der Ablehnungdes interfraktionellen Antrags auf die Festlegung des Standorts für den Neubau der Grundschule in Schulenburg steht fest: Die Entscheidung fällt in einem Bürgerentscheid. Der Rat hat einstimmig die dafür außerplanmäßigen Kosten in Höhe von 16.000 Euro beschlossen. Klaus Iffland (UWG) hatte zuvor noch gefragt, ob der Bürgerentscheid abgesagt werde, wenn der Rat nicht zustimmt. Stadtsprecherin Andrea Steding antwortete deutlich: „Die Stadt ist verpflichtet, den Bürgerentscheid zu organisieren. Wenn der Rat die Kosten ablehnt, muss sich das Gremium fragen, inwieweit es sich noch an geltendes Recht hält.“

Lesen Sie dazu auch: Knappe Entscheidung: Rat lehnt Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen ab

Anzeige

Internetseite informiert über Positionen

Zur Aufklärung der Bürger informiert die Stadt auf der Seite www.pattensen.de ausführlich über den Ablauf. Hintergrund ist, dass eine Bürgerinitiative aus Schulenburg mit der Entscheidung des Rats für den Standort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung nicht einverstanden ist. Die Mitglieder sammelten mehr als 1500 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid einzuleiten. Zur Alternative steht der Standort Süd am Gelände des TSV Schulenburg, den die Bürgerinitiative befürwortet. Eine weitere Bürgerinitiative aus Jeinsen spricht sich hingegen für den Standort Nord aus. Die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen müssen nach der Schließung der Leinetalschule 2022 auf die Grundschule in Schulenburg gehen. Die Positionen und Kontaktmöglichkeiten beider Initiativen können ebenfalls auf der Seite der Stadt abgerufen werden.

Weitere NP+ Artikel

Der Bürgerentscheid ist am Sonntag, 27. September. Alle wahlberechtigten Pattenser sollten bereits eine Wahlkarte erhalten haben. In der Wahlkabine müssen sie folgende Frage mit Ja oder Nein beantworten: „Sind Sie dafür, dass die neue Grundschule Schulenburg mit Turnhalle sowie die neue Kindertagesstätte auf dem sogenannten Standort Süd/Osterlandweg gebaut wird?“ Der Bürgerentscheid wird wie eine Kommunalwahl organisiert. Die Bürger erfahren durch ihre Wahlkarte, in welches Wahllokal sie gehen müssen. Auch Briefwahlunterlagen können ab sofort im Rathaus oder elektronisch auf der Seite der Stadt beantragt werden.

Von Tobias Lehmann