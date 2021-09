Pattensen

Mehr sozialer Wohnungsbau, mehr erneuerbare Energie in Pattensen, funktionierende Fahrradwege und eine verlässliche Kinderbetreuung – der Ortsverein Pattensen von Bündnis 90/Die Grünen hat ein vielseitiges Wahlprogramm für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, aufgestellt.

Sandra Stets, aktuelle Fraktionsvorsitzende und neue Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen für den Pattenser Rat, spricht sich unter anderem für ein besseres Fahrradnetz aus. Als Negativbeispiel führt sie die Göttinger Straße in Pattensen-Mitte an. „Die Situation dort ist katastrophal, es ist eine lebensgefährliche Straße“, sagt Stets. Deshalb solle bei zukünftigen Umgestaltungen von Straßen darauf geachtet werden, dass nicht nur der Autoverkehr flüssig läuft. „Wir brauchen genauso einen Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer“, sagt Stets.

Mehr Fotovoltaikanlagen auf Pattenser Dächer

Gerti Junge, seit diesem Jahr Vorsitzende des Ortsvereins und Kandidatin auf Listenplatz drei, spricht sich dafür aus, dass auf privaten und öffentlichen Gebäuden mehr Fotovoltaikanlagen gebaut werden. Jede Bürgerin und jeder Bürger könne im Kleinen einen Beitrag dazu leisten, den Klimawandel zu stoppen.

Auch die Digitalisierung spielt für die Grünen eine große Rolle. Diese müsse vorangebracht werden. „Wenn wir nicht für die nötige digitale Qualität sorgen, werden Schülerinnen und Schüler abgehängt“, sagt Stets. „Dafür muss Geld und personelle Kraft in die Hand genommen werden“, fordert sie. Sie kritisiert, dass andere Fraktionen sich für Personalkürzungen im Rathaus aussprechen.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Waldkindergarten wäre „wertvolle Erfahrung“

Die Partei möchte gern in Zukunft einen Waldkindergarten in Pattensen etablieren. Der Besuch dieser Einrichtung brächte den Kindern „eine wertvolle Erfahrung fürs Leben“, heißt es im Wahlprogramm, das die Grünen in Form von Videos veröffentlicht haben. Eine verlässliche Kinderbetreuung im gesamten Stadtgebiet wird gefordert, ebenso ein Schulkindergarten für Jungen und Mädchen, die noch nicht als schulreif eingestuft werden.

Es mangele in Pattensen an günstigen Mietwohnungen. Das solle sich in der nächsten Legislaturperiode ändern. Bevor allerdings neue Baugebiete ausgewiesen werden, sollte die Innenverdichtung vorangetrieben werden. „Neue Baugebiete sollten nur entwickelt werden, wenn alle Pattenserinnen und Pattenser davon einen Vorteil haben“, sagt Ratsherr und Kandidat auf Listenplatz zwei, Michael Dreves. Es spräche nichts gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets, „wenn wir dabei den Artenschutz mitdenken und den Klimaschutz im Auge behalten“, heißt es im Video.

