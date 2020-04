Bücherei: Digitaler Zugang noch bis Donnerstag

Pattensen

Das Team der Stadtbücherei Pattensen geht in der Woche von Montag bis Gründonnerstag, 6. bis 9. April, in einen kurzen Osterurlaub. In dieser Zeit werden Leiterin Cornelia Schneider und Mitarbeiterin Elke Schröder aber auch telefonisch nicht erreichbar sein.

Die Bücherei ist derzeit, wie die meisten öffentlichen Einrichtungen, zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus für den Publikumsverkehr geschlossen. „Bisher haben wir die Büchereischließung damit verbracht, unseren kommenden Umzug vorzubereiten“, berichtet Schneider. Denn mit dem Teilneubau der benachbarten Grundschule wird sich auch der Standort der Bücherei verändern: Die Einrichtung zieht in das Gebäude der ehemaligen Volksschule nebenan.

Leseranfragen per Telefon bis Donnerstag

Die durch Corona bedingte Schließzeit haben Schneider und Schröder genutzt, um den gesamten Medienbestand zu sichten und zu sortieren. „Das eine oder andere Buch musste gehen und einige fanden einen neuen Platz in der Bücherei“, sagt sie. „Nebenbei haben wir den örtlichen Buchhandel mit Neubestellungen unterstützt und die neuen Bücher direkt eingearbeitet.“

Per Telefon wurden Leserfragen wegen der Verlängerung der Ausleihfrist beantwortet. Und „unbürokratisch“, wie Schneider vermerkt, wurden neue Leserkarten ausgestellt, damit das digitale Angebot der Onleihe genutzt werden kann.

Falls noch jemand seine Leserkarte zur Nutzung der Onleihe freischalten oder verlängern möchte, sollte er oder sie das bis spätestens Donnerstag, 2. April, 16.30 Uhr, per Telefon unter (05101) 1001385 oder per E-Mail an schneider@pattensen.de tun.

Nach Ostern, ab Dienstag, 14. April, will das Bücherei-Team wieder an der Marienstraße für die Leser da sein – auch unter den Einschränkungen, die dann gelten mögen.

Von Kim Gallop