Seit Jahren verwahrlost in Schulenburg das Grundstück eines ehemaligen Bauunternehmens. Jetzt haben sich zwei Nachbarinnen an Bürgermeisterin Ramona Schumann gewandt, die selbst in Sichtweite des Areals an der Hauptstraße wohnt. Doch helfen kann die Stadt kaum.

Auch ein ausrangierter Öltank gehört zur Hinterlassenschaft des früher auf dem Grundstück ansässigen Bauunternehmens. Quelle: privat

Auf dem Grundstück zwischen Hauptstraße und Langer Straße wuchern Kräuter, Sträucher, Büsche und vor allem Brombeeren. Sie schieben sich durch Zäune, über sie hinweg oder auch drunter durch in die Gärten von Ilka Kühne und Edelgard Bessel. „Bei mir wird der Zaun schon eingedrückt“, klagt Kühne. Die mannshohe Mauer an der Hauptstraße haben die stacheligen Ranken ebenfalls schon überwunden, sodass sie bis auf den Gehweg reichen.

Außerdem „hat der Bauunternehmer noch viel hinterlassen“, sagt Bessel. So lagern nur wenige Meter von ihrem Garten entfernt nicht nur Steine, Gerümpel und Stahlmatten, sondern auch ein ausrangierter Öltank. Eine einsturzgefährdete Scheune sei zwischenzeitlich abgerissen worden, berichten die beiden Frauen. Danach hätten sie in den Abwasserkanälen längere Zeit Ratten gehabt. Dieses Problem wurde immerhin mithilfe eines Kammerjägers gelöst.

Die Brombeerranken drücken bereits den Zaun von Edelgard Bessels Grundstück ein. Quelle: Thomas Böger

Normalerweise würde man sich in so einem Fall an den Grundstücksbesitzer wenden und ihn zunächst freundlich bitten, für Abhilfe zu sorgen. Weigert er sich, könnte man auch juristisch gegen ihn vorgehen. Doch in diesem Fall ist das nicht so einfach. „Die Eigentumsverhältnisse sind kompliziert“, sagt Kühne. Das inzwischen in Konkurs gegangene Bauunternehmen habe die Fläche in Erbpacht erworben, und es gebe mehrere Gläubiger. Es habe auch schon mehrere Versuche einer Zwangsversteigerung gegeben – vergeblich.

Mittlerweile steht das Areal unter Zwangsverwaltung. Doch auch die Zwangsverwalterin komme ihrer Pflicht zur Freihaltung der Grundstücksgrenzen nicht ausreichend nach. Sie habe dort mehrfach angerufen und schließlich einen Teil des Krauts selbst ausgerissen, sagt Bessel. Zwangsverwalterin Brigitte Stenzel erklärt dagegen, sie habe die Brombeerranken mehrfach zurückschneiden lassen. Außerdem habe sie den Auftrag erteilt, dass „eine Raupe das wegschieben soll“. Die Raupe sei allerdings zurzeit noch auf einer Baustelle im Einsatz und stehe deshalb noch nicht zur Verfügung. Doch grundsätzlich „kann man mir keine Vorschriften machen, wie so ein Grundstück auszusehen hat“, sagt Stenzel. Schließlich dürfe sie als Zwangsverwalterin nicht zuviel Geld für den Unterhalt ausgeben. Nach Kühnes Ansicht ist eine Raupe dagegen gar nicht erforderlich: „Es würde völlig reichen, wenn da jemand mit einem Mähbalken einmal rundherum ginge“, meint sie.

An der Hauptstraße haben die Brombeerranken bereits die Grundstücksmauer überwunden und den Gehweg erreicht. Quelle: Thomas Böger

Vor rund einem Monat haben sich Kühne und Beisel mit der Bitte um Unterstützung an Bürgermeisterin Schumann gewandt, die von ihrem Balkon aus auf das verwilderte Grundstück gucken kann. Doch „das ist eine privatrechtliche Frage“, macht Stadtsprecherin Andrea Beding deutlich. Die Kommune könne nur eingreifen, wenn sich eine Verkehrsgefährdung ergebe oder sich jemand verletzen könnte. Diese Gefahr sehe die Stadtverwaltung jedoch derzeit noch nicht. Der Gehweg sei auf dieser Seite nur als Grünstreifen angelegt und wesentlich geringer frequentiert als der gepflasterte Weg auf der anderen Straßenseite. Ansonsten könne sie den betroffenen Nachbarn nur raten, sich an eine Schiedsperson zu wenden, sagt Beding.

Dass die beiden Schulenburgerinnen bis heute keine Antwort auf ihr Schreiben bekommen haben, bedauert die Stadtsprecherin. „Das entspricht nicht unserem Anspruch“, betont sie. Die laut Kühne per Fax an die Stadtverwaltung geschickte Bitte um Unterstützung ist nach Settings Worten im Rathaus zurzeit nicht auffindbar. Das könne aber möglicherweise daran liegen, dass ein Mitarbeiter damit befasst sei, der sich zurzeit im Urlaub befindet.

Von Thomas Böger