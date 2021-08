Koldingen

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen über die bunte Wiese, Vögel flattern auf der Jagd nach Futter wild umher, und auf dem Boden sind bei genauerer Betrachtung herumkrabbelnde kleine Käfer zu erkennen. Die ein Hektar große Blühwiese gehört dem Pattenser Landwirt Hans-Heinrich Schnehage. In den vergangenen Jahren hatte er darauf Zuckerrüben und Mais angebaut. Für die nächsten drei Jahre wachsen dort 37 verschiedene Pflanzenarten.

Schnehage hat einen Vertrag mit der Region Hannover geschlossen, die in Kooperation mit Landvolk und Stiftung Kulturlandpflege dieses Biodiversitätsprogramm finanziell fördert. „Ich bin sehr um die Natur bemüht“, sagte der Landwirt bei einem Besuch von Christine Karasch (CDU), Umweltdezernentin der Region, und weiteren Projektbeteiligten.

„Die Verbesserung der biologischen Vielfalt in unserer Kulturlandschaft ist eine aktuell drängende Aufgabe“, sagte Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Zu den möglichen Vorhaben zählen neben dem Anlegen von Blühstreifen und -wiesen beispielsweise sogenannte Erbsenflächen in Getreide-, Mais-, Raps- und Rübenfeldern, in denen sich unter anderem Feldlerchen niederlassen. Auch die Stoppelbrache, durch die der vom Aussterben bedrohte Feldhamster geschützt wird und sich durch das Nichternten einer kleinen Fläche einen Wintervorrat anlegen kann, zählt dazu.

Sechs Pattenser Landwirte beteiligen sich

Außer Schnehage haben im Pattenser Raum noch fünf weitere Landwirte Flächen mit insgesamt 18 Hektar – das entspricht einer Größe von rund 25 Fußballfeldern – für die möglichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Regionsweit beteiligen sich 150 Landwirte mit insgesamt 250 Hektar. „Pattensen ist ganz ordentlich dabei und liegt im Vergleich der Kommunen im Mittelfeld“, sagte Anton Sartisohn, der wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Kulturlandpflege ist und die spezielle Blühmischung mit 37 verschiedenen Pflanzenarten entwickelt hat.

Freuen sich über das Blühwiesenprojekt: Anton Sartisohn (von links) und Peter Zanini von der Stiftung Kulturlandpflege, Landwirt Hans-Heinrich Schnehage, Wolfgang Fiedler, Leiter des Teams Naturschutz West der Region Hannover, Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region, und Landvolk-Vorsitzender Volker Hahn. Quelle: Mark Bode

Die Landwirte erhalten für ihr Engagement eine finanzielle Entschädigung. „Die gezahlte Summe entspricht in etwa dem, was ich mit Vergleichskulturen erwirtschaften würde“, sagte Schnehage. Das Projekt startete im Jahr 2017. Zwei Jahre später wurde die Fördersumme von der Region von 150.000 Euro auf 300.000 Euro verdoppelt. „Das Projekt ist überzeichnet“, sagte Peter Zanini, Geschäftsführer der Stiftung Kulturlandpflege. Das bedeutet: Grundsätzlich würden sich gern noch mehr Landwirte an dem Projekt beteiligen. Allerdings wird die Fördersumme vorerst nicht weiter aufgestockt.

Weiterer Ausbau des Projekts

„Unser gemeinsames Projekt wollen wir in den nächsten Jahren fortsetzen und mit weiteren Bausteinen ergänzen“, kündigte Karasch an. „Gerade bei der Biotopvernetzung durch zum Beispiel Heckenstrukturen und Gewässerrandstreifen gibt es noch viel Handlungsbedarf“, erläuterte die Dezernentin.

Auf einem Acker von Landwirt Hans-Heinrich Schnehage in Koldingen nahe der Leine blühen derzeit noch die Sonnenblumen. Diese und 36 weitere Pflanzen locken viele Tiere an. Quelle: Mark Bode

Für Schnehage, der sich seit dem zweiten Jahr am Projekt beteiligt, sei es selbstverständlich, sich für den Erhalt von Flora und Fauna einzusetzen. Er hat sich mit drei anderen Landwirten zusammengeschlossen und bewirtschaftet insgesamt 240 Hektar Land. Sechs Hektar seien davon nun Blühwiesen, 13 Hektar würden dem Feldhamsterschutz dienen, weitere kleine Flächen innerhalb von Feldern seien Vogelinseln. Nicht alle Vorhaben werden von der Region gefördert. So finanziere beispielsweise die Jägerschaft Hannover eine weitere Blühfläche in Koldingen.

Von Frühjahr bis Spätsommer soll immer etwas blühen

„Voraussetzung für eine erfolgreiche Ansaat von Blühstreifen oder -flächen ist eine gründliche Bodenbearbeitung und eine ausreichende Bodenfeuchte“, sagte er vor Ort. Im April wurde die Mischung ausgesät. Inzwischen ragen die Sonnenblumen über die weiteren Pflanzen hinaus. Drei Jahre lang soll diese Fläche nun möglichst unberührt bleiben und Tieren und Insekten als Nahrungsquelle und Unterschlupf dienen. Die Mischung wurde von Mitarbeitern der Stiftung Kulturlandpflege extra so zusammengesetzt, dass ein möglichst lückenloses sogenanntes Trachtfließband besteht. „Das bedeutet, dass ab Frühjahr bis zum Spätsommer immer etwas blüht“, sagte Sartisohn. Die Ästhetik habe bei der Auswahl der Pflanzen keine Rolle gespielt.

Karasch lobte die Landwirte für deren Bereitschaft zum Handeln. „Nur mit ihnen kann das Ziel erreicht werden, den Schutz, den Erhalt und die Pflege der Arten und Ökosysteme zu gewährleisten. Gemeinsam entwickeln wir Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen und gleichzeitig praxistauglich und wirtschaftlich tragfähig für unsere Partner sind.“ Sie nannte es ein niedrigschwelliges Projekt. Schnehage bestätigte, dass die Antragsstellung „relativ unkompliziert“ ist. „Bei einem Bundes- oder EU-Programm muss man sich immer erst durch zahlreiche Vorgaben kämpfen“, sagte der Landwirt. Auch das Controlling sei häufig sehr umfangreich. „Das ist hierbei deutlich einfacher“, sagte der Pattenser.

Region vergibt Mittel, Landvolk stimmt sich mit Landwirten ab

Während sich bei dem Biodiversitätsprogramm die Region Hannover um die Mittelvergabe und die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kümmert, übernimmt das Landvolk Hannover die Ansprache der Landwirte und die Vertragsabwicklung. Die Stiftung Kulturlandpflege kontrolliert und dokumentiert die Umsetzung der vereinbarten Vorhaben.

Ein erster Erfolg des Projekts sei bereits erkennbar: So konnte laut Region nachgewiesen werden, dass mehr als 75 Prozent der angelegten Feldlerchenfenster von dieser Vogelart als Brut- und Nahrungshabitat genutzt werden.

Von Mark Bode