Historische Birnensorte wächst wieder im Pfarrgarten Jeinsen

Jeinsen

Seit Ende Januar ist eine einstmals beliebte örtliche Obstbaumart aus Jeinsen wieder in ihrer Heimat zu finden: die Schöne von Jeinsen. In einer Gemeinschaftsaktion haben Pastor Christian Hüttmann, der Rechtsanwalt und Notar Ulrich von Jeinsen sowie Tobias Turnau vom Pflanzenhof bei Thiedenwiese zwei rund acht Jahre alte Bäumchen dieser Birnensorte im Pfarrgarten gepflanzt.

Im 19. Jahrhundert war die Schöne von Jeinsen in vielen Gärten des Ortes zu finden, beispielsweise an der nahe gelegenen Jahnstraße. Betreut wurden die Birnen von 1853 bis 1878 dabei von Pastor Johann Georg Conrad Oberdieck, der Obstbäume veredeln konnte. Zur Erinnerung an den Pastor ist über dem Eingang des Pfarrhauses 1910 ein Bronzeguss angebracht worden.

„Ich erinnere mich, dass wir zum Erntedankfest 2003 noch bei der damals wohl letzten Schönen von Jeinsen gefeiert haben. In der Nacht machte es plötzlich knack – und dann war der Baum umgeknickt und tot“, berichtete Hüttmann. Das Holz habe man zu Schalen verarbeitet.

Bei einer Feier im Pfarrhaus viele Jahre später kam der Dorfgeistliche mit dem Hannoveraner von Jeinsen ins Gespräch. Dessen familiären und namentlichen Wurzeln bezüglich Jeinsen reichen rund 1100 Jahre zurück, wortwörtlich bis unter die Grundmauern der heutigen Kirche.

Christian Hüttmann (von links) und Ulrich von Jeinsen kümmern sich im Pfarrgarten um die Schöne von Jeinsen. Quelle: Torsten Lippelt

Schnell hatte er die Idee, die Schöne von Jeinsen wieder an ihren Ursprungsort zurückzubringen. Denn im Garten des Anwalts stehen noch Exemplare der Birnensorte. So ließ er per Aufpfropfung zwei Birnbäume anderer Sorten in zwei Jahren zu Schönen veredeln und schenkte sie nun dem Ort.

„Die Schöne von Jeinsen kann 100 Jahre alt werden. Schön sind aber nur ihre Blüten. Die Früchte sind steinhart“, weiß von Jeinsen. „Um sie weicher zu bekommen, muss man sie kühl lagern. Dann kann man sie mit Glück im März essen. Wenn kein Wurm drin ist“, sagt er schmunzelnd.

Von Torsten Lippelt