Schulenburg

Das Strampeln hat sich gelohnt: Mitarbeiter des Schulenburger Unternehmens JRS Prozesstechnik hatten auch in diesem Sommer vermehrt das Fahrrad zur Fahrt zum Unternehmensstandort genutzt. Der Betrieb spendete daraufhin insgesamt 13.000 Euro für karitative und soziale Zwecke. Ein Teil des Geldes bleibt direkt in Schulenburg. Einen symbolischen Scheck über 3000 Euro nahm Orts- und Stadtratsmitglied Christian Möller (UWG) entgegen. Das Geld ist für den neuen Bolzplatz gedacht, der im Ort entstehen soll. Jeweils 5000 Euro sind an die Hochwasserhilfe Ahrweiler und die Aktion NRW hilft gegangen.

„Mit der Bike Challenge sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert werden, vermehrt mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen“, sagte JRS-Prokurist Hans-Jürgen Rook. 35 Mitarbeitende hatten sich seiner Aussage nach an dem Projekt beteiligt. Das ist fast die Hälfte der Belegschaft. Diese hatten innerhalb eines Monats 5689 Kilometer zurückgelegt. „Das ist ein klasse Ergebnis“, sagte Rook.

Möller lobt Engagement für den Ort

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten selber Vorschläge einreichen, an welche Einrichtung oder für welchen Zweck das Geld genutzt werden soll. Die Entscheidung fiel schließlich auf das neue Kleinspielfeld. Sehr zur Freude von Möller. Er dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das soziale und sportliche Engagement. „Es ist toll, dass sie alle etwas für den Ort tun.“

Die Kosten für das Errichten des neuen Fußballplatzes übernimmt die Stadt. Das erforderliche Geld ist im Haushalt eingestellt worden. Doch noch hat die Verwaltung keinen Standort festgelegt. Das Geld von JRS soll laut Möller für weitere Gestaltungen genutzt werden. „Vielleicht können wir noch ein weiteres Spielgerät für kleinere Kinder aufstellen oder eine kleine Schutzhütte“, sagte er. „Womöglich kann es auch eine weitere Smartbench geben.“ In die Überlegungen sollen auch Schulenburger Jugendliche sowie Vertreter des Jugendparlaments involviert werden.

Von Mark Bode