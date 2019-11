Hüpede

In der Hüpeder Kirche stand am Reformationstag einmal nicht Martin Luther, sondern dessen Ehefrau Katharina im Mittelpunkt. Unter der Überschrift „Ich will das ganze Leben“ hatte die Kirchengemeinde Hüpede-Oerie zu einem Kulinarischen Kirchenkino eingeladen. Ab 17 Uhr konnten die Besucher einen Film über...