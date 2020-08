Schulenburg

Die Pattenser Stadtverwaltung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem Verkehrsmengen und -ströme an der Domänenkreuzung am nördlichen Ortseingang von Schulenburg ermittelt werden sollen. Hintergrund ist die geplante Umstrukturierung der Pattenser Schullandschaft: Der Beschluss des Rates soll zwar noch einmal überdacht werden, aber nach aktuellem Stand wird die Leinetalschule in Jeinsen in zwei Jahren geschlossen.

Die Grundschüler aus der Ortschaft müssten dann nach Schulenburg ausweichen, wo eine neue Schule errichtet wird. Über den Standort – es gibt zwei Alternativen – bestimmen die Pattenser in einem Bürgerentscheid Ende September.

Kinder aus Jeinsen müssen viel befahrene Landstraße überqueren

Doch egal, wie der Bürgerentscheid ausfällt: Die aus Jeinsen kommenden Kinder müssten in jedem Fall die stark befahrene und teilweise nur schlecht einsehbare Landesstraße überqueren. Die Jeinser SPD hatte deshalb schon im April die Installation einer Ampel gefordert, und die Pattenser CDU-Ratsfraktion brachte jetzt einen entsprechenden Antrag zum Thema ein. Danach soll die Stadtverwaltung sich bei den zuständigen Landes- und Regionsbehörden für eine „Verbesserung der Sicherheit an der Kreuzung einzusetzen, möglicherweise durch Einrichtung einer Radfahrer- und Fußgängerampel“.

Verkehrszählung nach den Sommerferien geplant

Nach Auffassung der Stadtverwaltung bedarf es eines solchen Auftrags durch den Rat gar nicht mehr: Es habe bereits Gespräche mit den beiden beteiligten Straßenbaulastträgern gegeben, heißt es in einer Information für die Ratsmitglieder. Dabei sei vereinbart worden, zunächst ein Gutachten erstellen zu lassen, um „aktuelle Erkenntnisse über die Fahrzeugzahlen und die Verkehrsströme“ zu gewinnen. Der Auftrag ist nach Auskunft der Stadtverwaltung bereits erteilt. Mit den Zählungen solle nach dem Ende der Sommerferien begonnen werden.

